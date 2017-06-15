BODRUM'DA YILDIZLAR GEÇİDİ!..

Eğlencenin adresi Majestueux , İstanbul’dan sonra şimdi de “By Majestueux Beach” adıyla Bodrum Yalıkavak’ta kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Mustafa Can Keser’in sahibi olduğu tesiste bin üç yüz kişilik Happy Hour alanı, altı yüz kişilik plaj ve bir de dört yüz kişilik restoran yer alıyor.

Yaz sezonu boyunca dönüşümlü olarak Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu, Merve Özbey, İdo Tatlıses, Aydın Kurtoğlu, Buray’ın sahne alacağı By Majestueux Beach de Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Doğa Konakoğlu ve Halil Söyletmez’in yanı sıra Burak Yeter ve Ufuk Akyıldız Happy Hour alanında Dj’lik yapacak.