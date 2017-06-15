  • BIST 98.635
  • Altın 142,220
  • Dolar 3,5063
  • Euro 3,9186
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

BODRUM'DA YILDIZLAR GEÇİDİ!..

»
BODRUM'DA YILDIZLAR GEÇİDİ!..
Eğlencenin adresi Majestueux , İstanbul’dan sonra şimdi de “By Majestueux Beach” adıyla Bodrum Yalıkavak’ta kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Mustafa Can Keser’in sahibi olduğu tesiste bin üç yüz kişilik Happy Hour alanı, altı yüz kişilik plaj ve bir de dört yüz kişilik restoran yer alıyor.

Yaz sezonu boyunca dönüşümlü olarak Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu, Merve Özbey, İdo Tatlıses, Aydın Kurtoğlu, Buray’ın sahne alacağı By Majestueux Beach de Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Doğa Konakoğlu ve Halil Söyletmez’in yanı sıra Burak Yeter ve  Ufuk Akyıldız Happy Hour alanında Dj’lik yapacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğurtan Sayıner... "SARHOŞ CEMİL" MEKAN AÇTI!..24 Şubat 2017 Cuma 11:45
  • Seda Sayan - Sezen Aksu... BİRİNİN ESKİSİ, DİĞERİNİN YENİSİ Mİ OLUYOR?09 Şubat 2017 Perşembe 00:30
  • REİNA TEKRAR AÇILACAK MI?27 Ocak 2017 Cuma 10:33
  • REİNA NE ZAMAN AÇILACAK?15 Ocak 2017 Pazar 11:31
  • ÜZÜM BAĞLARI VE LAVANTA BAHÇELERİ ARASINDA ROMANTİK TATİL!12 Ocak 2017 Perşembe 12:30
  • Mehmet Koçarslan... SALDIRI İLE İLGİLİ KRİTİK DETAYI AÇIKLADI!01 Ocak 2017 Pazar 16:22
  • Çatı İstanbul… MÜZİSYENLER KENDİ MEKANLARINI AÇTILAR…30 Kasım 2016 Çarşamba 04:02
  • Emre Altuğ - Turgay Kıran... ŞAHANE ORTAKLIK!29 Temmuz 2016 Cuma 12:35
  • GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ İLE PAYLAŞTIKCA ARTAN TATLAR SAİT EFENDİ’DE!19 Haziran 2016 Pazar 14:49
  • Hisar Cafe... TARİH VE DOĞA İÇ İÇE!14 Haziran 2016 Salı 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti