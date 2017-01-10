Boğaç Aksoy... -3 DERECE’DE DENİZE ATLADI!

Ekranın uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da çekilen bir sahnede, genç oyuncu Boğaç Aksoy eksi 3 derecede suya girdi.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar’da ‘Volkan’ karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde sahne gereği ‘-3 derece’ soğuk havada denize atladı.

Sosyal medyada çok tartışılan sahne sonrası yakışıklı oyuncunun soğuk hava nedeniyle uzun süre şok geçirdiği ve teknik ekibin müdahalesi ile kendisine geldiği öğrenildi.

Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı ‘Arka Sokaklar’ her Cuma yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D’de.