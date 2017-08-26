BOĞAZ'DA BOL YILDIZLI DOĞUM GÜNÜ!

Yapımcı işadamı ve eski sanatçı Faruk Özdemir, İstanbul Boğazının ışıltılı sularında yeni yaşını kutlarken, tekne turunda sanatçı dostları kendisini yalnız bırakmadılar…

Boğaziçi’nde Kuruçeşme’de demirli Egem Yatın sahibi Levent Cengiz’in ev sahipliğinde düzenlenen ve geniş bir boğaz turunun yapıldığı geceye Vatan Şaşmaz, Tuğba Özay, Derya Tuna, Emina Uysal gibi sanatçılar katılırken, genç oyuncular Mine Armağan ve Gözde Kayra’da geceye katılanlar arasındaydı…

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ,

Doğum günü partisi, oryantal Dora’nın kıvrak dansları eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti…