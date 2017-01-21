Boglarka Csösz Talu... MACARİSTAN GÜZELLİK KRALİÇESİNİN BAŞARISI!

25 Ocak’ta vizyona girecek olan Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ‘Vezir Parmağı’nda muhteşem oyunculuğunu sergileyen Boglarka Csösz Talu, aynı zamanda ‘2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Yabancı Kadın Oyuncu’ ödülü ile başarısını bir kez daha gösterdi.

Genç Macar asıllı Güzellik Kraliçesi, oyuncu, model, Güzellik ve Anti-Aging Uzmanı Boglarka Csösz Talu başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

25 Ocak’ta vizyona girecek olan Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ‘Vezir Parmağı’nda muhteşem oyunculuğunu sergileyen Boglarka Csösz Talu, aynı zamanda ‘2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Yabancı Kadın Oyuncu’ ödülü ile başarısını bir kez daha gösterdi.

Moda, sinema, güzellik yarışmaları, televizyon show programları ve daha nice alanda başarısını kanıtlamış olan Macar asıllı Boglarka Csösz Talu, hem özel hayatı hem de iş hayatı ile Macaristan ve Türkiye’nin enleri arasında…

2008 yılında Türkiye’ye yerleşen genç ve yetenekli iş kadını Boglarka Csösz Talu, ünlü tiyatro ustası Ayla Algan’ın Tiyatro Araştırma Laboratuarı TAL’da tiyatro eğitimi aldıktan sonra ‘Troyalı Kadınlar’da oynayarak iyi bir adım yakaladı.

Birçok reklam kampanyası ve televizyon programında rol alan ve çalışmalarını halen Macaristan ve Türkiye’de eş zamanlı olarak sürdüren Boglarka Csösz Talu aynı zamanda kendi adını taşıyan ‘Boglarka Medical Spa’ cilt bakım ürünleri ve bakım merkezinin de kurucusu.

25 Ocak’ta vizyona girecek olan Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ‘Vezir Parmağı’nda muhteşem oyunculuğunu sergileyen Boglarka Csösz Talu, aynı zamanda ‘2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Yabancı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

BOGLARKA CSÖSZ TALU: “BU BENİM DOĞAMDA VAR”

Pek çok kategoride başarı gösteren Boglarka Csösz Talu, ruhunu katarak yaptığı hiçbir işin yorucu olmadığını söyleyerek; “ Ciddi anlamda yoğun bir tempom var. Hem Macaristan hem Türkiye ile sık sık çalışmalar yapıyorum.

Ancak her ne kadar yoğun bir çalışma ve sosyal hayatım olsa da bunu seviyorum. Bu benim doğamda var. Tabi şansın da benden yana olduğunu düşünüyorum.

Macaristan benim yuvam elbette ki orayı çok seviyorum; lakin Türkiye’de benim ailem oldu. Burada aşık oldum, evlendim ve bir hayat kurdum.

Eşim Burak Talu en büyük destekçim. Hem iş hem de özel hayatlarımıza vakit ayırıyor, bunları en güzel şekilde yaşayabilmenin tadını çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

BAKIM HAYATIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Mesleği gereği kozmetik ürünlerinin hayatında önemli yer edindiğini söyleyen başarılı iş kadını, kendi adını taşıyan “Boglarka Medical Spa” merkezinin kurucusu.

Bakımına önem veren ve kimya ve biyoloji ağırlıklı bir eğitim hayatı olduğuna değinen Boglarka Csösz Talu sözlerine şöyle devam etti. “Güzellik ve modellik hayatım boyunca kozmetik ürünlerini sık sık kullanıyordum.

Birde doğuştan gelen bir doğa merakım var. Özellikle cilt bakımımla çok ilgilenir, kullandığım ürünlerin doğal olmasına özen gösterirdim.

Eğitimim gereği doğa ve insan yapısıyla ilgi geniş bir bilgiye sahibim. Sonrasında neden bildiklerimi insanlarla paylaşıp fayda sağlamayayım diye düşünürken ‘Boglarka Medical Spa’ merkezini açmaya karar verdim.

Alanında uzman bir ekip ile aynı zamanda Avrupa’nın en başarılı, yenilikçi ve araştırmacı doğal cilt bakım ürünleri markalarıyla birlikte çalışıyorum.

Benim için önemli olan insanların Boglarka Medical Spa merkezine geldiğinde ‘iyi ki’ diyerek ayrılmalarıdır.”