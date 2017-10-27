BOKSUN YILDIZLARI BAŞLIYOR!

Türkiye'nin yeni favori yarışması olan Boxun Yıldızları bu akşam başlıyor. Boxun yıldızları TV8'de ekrana gelecek. Boxun Yıldızlarında hangi yarışmacılar var?

Başka başka yarışmalardan tanıdığımız ve diğer ünlü simaların da birbiriyle dövüşeceği yarışma; Boxun Yıldızları yayın tarihi belli oldu. Sunuculuğunu milli boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir ve Dilara Gönder'in üstlendiği TV8 ekranlarının yeni yarışması Boxun Yıdızları ilk bölümü bugün yayınlanacak. Yeni yarışma programı Boxun Yıldızları'nda birbirinden renkli isimler zorlu mücadeleleri ekranlarınıza taşıyacak.

Kaynak: internethaber.com