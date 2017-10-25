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Bölük... HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU!..

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Bölük... HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU!..
Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği, Aytaç Ağırlar’ın merakla beklenen “BÖLÜK” filmi vizyona girdi, bu hafta vizyona giren filmler arasında en çok izlenen filmi oldu!

Aytaç Ağırlar bu kez aşkı, bir bölük askerin hayatlarından farklı hikayelere dağıtarak anlattı. Seyirci, pek çok duyguyu bir arada yaşatan filmden mutlu, ama gözü yaşlı ayrıldı.                                                            

20 Ekim Cuma günü sinemaseverler ile buluşan “Bölük” ilk 3 günde 86 298 kişi tarafından izlendi.   

SEYİRCİ HEM GÜLDÜ HEM AĞLADI! 

İşte filmi izleyenlerin sosyal medya üzerinde yaptığı “Bölük” yorumları: 

Efsane bir filmdi. Hem ağlattı hem güldürdü. Verdiği mesajlar çok güzeldi. Mutlaka izlemelisiniz. (twitter - @restlesme_benle) 

İyi bir kurgu ve yönetimle meydana gelmiş kaliteli bir film. Son zamanlarda gerçek hayatla pek bağdaşmayan senaryolara kıyasla harika bir film olmuş. Elinize, emeğinize sağlık...(Instagram – esincostu) 

Sonundaki mesaj olaydı gerçekten, yalansız gerçeği yansıtan, bize dokunan, uyaran güzel bir film Bölük. Gidin izleyin de Türk sineması yaşasın. (twitter - @bsrsvnc1903) 

Çok iyiydi, çok çok iyiydi. Bütün oyuncuların, tüm ekibin emeğine sağlık. Hemen tekrar izlemek istedik, ders alınacak bir film. (Instagram - emines.21) 

Mükemmel bir film, emeği geçen herkesin eline sağlık. (Instagram - alicihan.punisher) 

Hem güldürüp hem ağlatan muhteşem bir film. Çok sıcak hikayeler izledik, herkese tavsiye ediyorum. (Facebook - Emir Karaca) 

Şimdi izledim geldim. Hikayesi, dram komedi ayarı mükemmel olmuş tebrikler. Gitmeyen herkese tavsiye ederim. (Instagram – numancalik) 

Süper filmdi askerliğimi tekrar yaşadım, duygulandım. (Facebook - Mahsun Tun) 

Yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatan “Bölük” filminde, Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın rolleri paylaşıyor.  

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği “Bölük” vizyonda!

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