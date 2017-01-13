Bonjour... OCAK SAYISINA ÖZEL "RENKLERİMİZ SOLMASIN" TEMALI ÇİFT KAPAK!..

Aylık cemiyet, magazin ve yaşam dergisi Bonjour, Ocak sayısında okuyucuların karşısına çift kapakla çıktı..

Yılbaşı gecesi yaşanan hain terör olayı nedeniyle hepimizin morallerini bozup yurt genelinde toplum kesitleri arasında nifak tohumları ekmek isteyen zihniyete,aylık magazin dergisi Bonjour en güzel yanıtı kapağında Türk Bayrağı fotoğrafı altında "Renklerimiz Solmasın başlığıyla verdi.

Derginin üçüncü sayfasını ikinci kapak olarak hazırlayan Burhan Akdağ ve çalışma arkadaşları, bu bölümde de derginin içeriğiyle ilgili bir tasarım hazırladılar..

Türkiye'de ilk kez bir sosyete ve cemiyet dergisi teröre olan tepkisini kapaktan okuyucusuna ulaştırılmış oldu.

Derginin sahibi Burhan Akdağ, çift kapakla çıkmalarını şu şekilde ifade etti:

"Ulus olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz.

Yılbaşı gecesi Reina katliamıyla verilmek istenen hain mesaj, toplumda mutlaka karşılık bulmuştur. Ancak Basın bir toplumun amiral gemisidir..

Biz oynanmak istenen bu iğrenç oyuna seyirci kalamazdık. Tepkimizi en etkili şekilde verme sorumluluğumuz vardı. Biz de o sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalıştık ve "Başaramayacaklar" başlığıyla şanlı bayrağımızla çok güzel bir kapak hazırladık.

Renklerimiz solmasın dedik. Çünkü Türk halkı mozaik bir yapıya sahip. Çok renkliyiz ve çok sesliyiz..

Ama renklerimiz de seslerimiz de bir ahenk içinde iken , bu ahengi bozmak isteyen hainler yıllardır iğrenç bir senaryoyu sahnelemek istiyorlar güzel ülkemizde.

.Biz buna izin vermeyeceğiz. Çok renkliliğimizi ve çok sesliliğimizi hep korumak zorundayız..

İşte o nedenle Renklerimiz Solmasın dedik."