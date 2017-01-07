Bonne Vie... OCAK SAYISI 180 SAYFA GÖZ KAMAŞTIRIYOR!

Hakan Solaker yönetiminde hazırlanan “Bonne Vie” dergisi 2017 Ocak sayısı piyasaya çıktı.

Çok özel 180 sayfa kaliteli haberler ve röportajlarıyla çıkan “Bonne Vie” kaliteli içeriği ve yayıncılık anlayışı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Yakında Amerika Miami’de de çıkacak olan “”Bonne Vie” dergisi tüm ciddiyeti ile yayıncılık hayatına devam ederken sorumluluğunun bilincinde Şubat ayında “Sinema Güzeli Yarışması” yine “Bonne Vie” dergisinin önderliğinde gerçekleşecek.

Seçkin gazete ve marketlerde derginiz “”Bonne Vie” raflarda yerini aldı…