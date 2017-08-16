Bora Akkaş...DELİKANLI İMAJI!

TAFF Yapımı “Ay Lav Yu Tuu” 22 Eylül’de Seyirciyle Buluşacak...

Filmde Fırat karakterini canlandıran Bora Akkaş, oyunculuğunun yanı sıra tanındığı rapçi kimliğinin tam tersi bir görüntü ile kamera karşısına geçti.

Filmin çapkın genci “Fırat”, rolü gereği yöre şartlarının elverdiği imkanlarla, renkli bir delikanlı imajı çiziyor. Rengarenk gömlekleri ve özenle sabitlediği saçlarıyla, amacına da ulaşıp sevgilisinin gözüne girmeyi başarıyor.

Sermiyan Midyat’ın yazdığı, yönettiği ve başrollerinden birini üstlendiği filmde, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Kevork Malikyan, Josh Folan, Natalie Burn, Barry Corbin ve Ayşenil Şamlıoğlu ve Steve Guttenberg rol alıyor…



“Ay Lav Yu Tuu” Fragman: