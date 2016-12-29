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Brandİstanbul PR... YENİ YILI DOSTLARIYLA KUTLADI!

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Brandİstanbul PR... YENİ YILI DOSTLARIYLA KUTLADI!
Inhouse ajans modeliyle Türkiye’de halkla ilişkiler sektörüne öncülük eden, genç ve dinamik kadrosu ile 170 ülkede 40 farklı dilde verdiği hizmetlerle sektörde farklılaşan Brandİstanbul PR, yeni yıl öncesi düzenlediği davette dostlarıyla buluştu.

Başarılı geçen bir yılın yorgunluğunu atmak ve yoğun iş temposundan birkaç saatliğine uzaklaşmak adına, Brandİstanbul PR ailesi bir davet düzenledi.

Davette aynı zamanda Ajans Başkanı Hatice Kumalar’ın da doğum günü kutlandı. Genç ve dinamik kadrosu ile 10 ülkede, 40 farklı dilde hizmet veren Brandİstanbul PR, müşteri portföyünü genişlettiğini açıkladı.  

Medya ve iletişim dünyasından önemli isimlerin katıldığı davette demeç veren Brandİstanbul PR Ajans Başkanı Hatice Kumalar, “Kurum ve kişilere verdiğimiz stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti ile, markalarımızı sahiplenerek, onların ekibinin bir parçası olarak iç departmanları gibi inhouse çalışıyoruz.

İletişim, samimiyet, şeffaflık, gerçeklik demektir ve itibar yönetiminin en önemli unsuru sağlıklı, doğru bir iletişim hizmeti ortaya koyabilmektir.

Bundan hareketle, yeni bir yıla içinde bulunduğumuz gündemde hem hizmet verdiğimiz partnerlerimiz, hem de basın mensubu dostlarımızla daha fazla kenetlenebilmek için bu daveti gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmadıkları için çok mutluyuz.” dedi. 

İletişimde fark yaratmak amacıyla butik ve stratejik hizmet veren Brandİstanbul PR, müşteri portföyünü yeni yılda da büyütmeye devam edecek. Avrupa ülkeleri, emlak, gayrimenkul, inşaat, sağlık, teknoloji, gıda sektörlerindeki kurumlara, uzman ekibi ile hizmet vermeyi sürdürecek. 

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