Brooke Shields... GÖRKEMLİ ELBİSENİN ALTINA KEL ALAKA PANTALON!..

Moda dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen CFDA Ödülleri'ne kolsuz, derin göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise giyen Brooke Shields, yırtmacını açıp altındaki pantolonu gösterdi.

Ünlü oyuncu şaka olsun diye elbisesinin yırtmacını açında ortaya tuhaf bir görüntü çıktı.

MODA GECESİNDE ŞIKLIK YARIŞI

Moda dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen CFDA Ödülleri önceki akşam New York'ta düzenlenen bir törenle kazananlara verildi. Gecenin konuğu olan ünlüler ise kırmızı halıda moda gecesine yakışır bir şıklık yarışı sergiledi.

BROOKE SHİELDS GECEYE DAMGA VURDU

Genellikle ölçülü dekoltelerin tercih edildiği gecede adından en çok söz ettiren kişi ise Brooke Shields oldu. 52 yaşındaki oyuncu elbisesinin ilginç tasarımıyla dikkat çekti. Kolsuz, derin göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise giyen Shields'ın ilk bakışta son derece iddialı bir görüntü sergileyen bir de yırtmacı vardı.

YIRTMACI AÇIP BACAĞINI GÖSTERDİ

Hatta Shields bir ara elbisesinin yırtmacını açtı ve tasarımın en çarpıcı yanını gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu kıyafetini siyah dar bir saten pantolonla tamamlamıştı. Shields kırmızı halıda uzun süre fotoğrafçılara poz verdi.

İşte ünlü yıldızın o kıyafeti;



