BU 'AYRILIK' GÜLDÜRECEK!

Sevilen oyuncular Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış, usta kalem Behiç Ak’ın yazdığı “Ayrılık” adlı komedi oyunu için aynı sahnede.

Behiç Ak mizahının en belirgin izlerini taşıyan “Ayrılık”; boşanmış bir çiftin ayrıldıktan bir yıl sonra bir araya gelmesiyle giriştikleri, evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve gülmece yüklü bir sorgulaması…

Tiyatroevi tarafından sahneye konan, sezonun en iddialı komedisi “Ayrılık” 25 Ocak 2017, Çarşamba akşamı saat 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek prömiyerinin ardından; 26 Ocak 2017, Perşembe ve 29 Ocak 2017, Pazar günleri aynı yerde tiyatroseverlerle buluşacak.