Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
83.827
Altın
148,356
Dolar
3,8623
Euro
4,1287
İstanbul
2 °C
Ankara
-4 °C
Murat Boz... ANNESİ YOĞUN BAKIMDA!
BU BİTKİLERE DİKKAT!... CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYORLAR...
Zuhal Topal'la... HANİFE VE SERKAN DANS EDERSE!
GMAİL'DEN GÜVENLİK ATAĞI!.. O DOSYALAR ARTIK OLMAYACAK!...
KIŞ KONSERLERİ BERKAY İLE BAŞLADI!
ARKA SOKAKLAR YİNE ZİRVEDE!
ANTALYA VE BODRUM’DA “OLANLAR OLDU” KAHKAHASI!
O Hayat Benim... EFSUN NURAN'LA BİRLİKTE KAÇIYOR!
Mustafa Ceceli... POLİSTEN NEDEN KAÇTI?
Güldüy Güldüy Show Çocuk... DERYA ULUĞ ÇOCUKLARLA!
Berrak Tüzünataç... UYUŞTURUCU DAVASINDA YENİDEN YARGILANDI!
John Hurt... HOLLYWOOD'TAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI!
Aşk Laftan Anlamaz... SÜRPRİZ ZİYARETÇİ KİM?
Açıklıyoruz: BU HEYKELTIRAŞ, BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK YEĞENİ!..
Müjde Ar... REFERANDUM RENGİNİ AÇIKLADI!..
MAGAZİN
MÜZİK
TV
SİNEMA
MEDYA
SPOR MAGAZİN
MAGAZİN DIŞI
MAGAZİN GÜZELİ
SAĞLIK GÜZELLİK
YABANCI MAGAZİN
DİĞER »
RADYO
RÖPORTAJ
MODA
MEKAN
BU BİTKİLERE DİKKAT!... CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYORLAR...
Ana Sayfa
»
Sağlık Güzellik
28.01.2017 15:51
Uzmanlar, cinsel sorunların ortaya çıkmasında, psikolojik faktörlerin önemli ölçüde rol oynadığını söylüyor. Şifalı bitkiler, stres nedeniyle cinsel isteksizlik yaşayanların imdadına yetişiyor.
İŞTE DOĞADA BULUNAN VE MUCİZE İŞLEVLERİ OLAN CİNSEL UYARICI BİTKİLER...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
BU BİTKİLERE DİKKAT!... CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYORLAR...
Hande Erçel… 4 MİLYON TAKİPÇİYİ ATLAYARAK, ZIPLAYARAK, DANS EDEREK KUTLADI…
Emily Ratajkowski... SPOR DÜNYASINA BİR GİRDİ, PİR GİRDİ...
“OLANLAR OLDU”YLA SALONLAR KAHKAHAYLA DOLDU!
Diğer Haberler
BU BİTKİLERE DİKKAT!... CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYORLAR...
Uzmanlar, cinsel sorunların ortaya çıkmasında, psikolojik faktörlerin önemli ölçüde rol oynadığını söylüyor. Şifalı bitkiler, stres nedeniyle cinsel isteksizlik yaşayanların imdadına yetişiyor.
KIŞ BİTECEK, PEKİ BAHARA HAZIR MISINIZ?
Stres, halsizlik ve isteksizlik gibi belirtilerin kendini iyiden iyiye gösterdiği kış aylarını en iyi şekilde atlatmak sizin elinizde. İşte vücudunuzu kısa sürede bahara hazırlayacak öneriler...
GÖZ ALTI MORLUKLARINI GİDERİCİ UZMANINDAN PRATİK ÇÖZÜMLER!..
Gözaltında beliren morlukların en belirgin nedeni, göz çevresindeki pigmentlerin fazlalığından kaynaklanıyor. Ayrıca bölgedeki yağ katmanının azalması, yine Panda göz diye tabir edilen bu estetik dışı görüntüyü tetikliyor. Fakat sorun çözümsüz değil.
HANIMLAR DİKKAT!.. ESTETİKSİZ DOLGUN DUDAKLAR İÇİN İŞTE SİZE İPUÇLARI...
Dudak estetiğine gerek kalmadan da dudaklarınızı dolgun gösterebilirsiniz.
YEDİRE YEDİRE ZAYIFLATAN DİYET!..
Televizyonlardaki sağlık ve spor programlarından tanıdığımız İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, eğlenceli beslenme önerilerini kitaplaştırdı.
RENK VE EĞLENCE CÜMBÜŞÜ ZUMBA FESTİVALİ YAPILDI!
Fitness dünyasının en popüler sporu olan Zumba ile tanışmak isteyenler, alternatif spor arayanlar ve günlük stresten uzaklaşmak için “Zumba Festivalinde” bir araya geldi.
BREZİLYA'LI KALÇALARA SAHİP OLMAK ARTIK HAYAL DEĞİL!..
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:15
NUTELLA “KANSEROJEN MADDE VAR” İDDİASIYLA SARSILIYOR...
13 Ocak 2017 Cuma 17:56
Wilma Elles - Hasan Yalnızoğlu... ÇOCUKLAR İÇİN OBEZİTEYE KARŞI HAREKETE GEÇTİLER!;
06 Ocak 2017 Cuma 10:22
ERKEKLERDEN KADINLAR İÇİN ŞAŞIRTICI FARKINDALIK!..
02 Ocak 2017 Pazartesi 13:30
HANIMLAR DİKKAT!.. EV İŞİ YAPAN ERKEKLER SEKSDEN SOĞUYOR...
21 Aralık 2016 Çarşamba 12:00
Nebahat Çehre... ESTETİKSİZ GÜZELLİĞİNİN SIRLARINI PAYLAŞTI!..
20 Aralık 2016 Salı 11:15
KIŞ DEPRESYONUNUN EN İYİ İLACI NE?..
30 Kasım 2016 Çarşamba 14:45
MEME SAĞLIĞINI ÖNEMSE, HAYATA GÜLÜMSE!
25 Ekim 2016 Salı 19:27
YAZIN YIPRANAN CİLDİNİZİ SONBAHARDA NASIL YENİLERSİNİZ?..
19 Ekim 2016 Çarşamba 16:49
FARKINDALIK KOROSU'NUN 35 KORİSTİ SAHNEDE!..
19 Ekim 2016 Çarşamba 12:30
TELEVİZYON HABERLERİ
Dans dersi aldılar, hünerlerini gösterdiler
Zirveyi bırakmıyor
O Hayat Benim
Güldüy Güldüy Show Çocuk
Aşk Laftan Anlamaz
Bir süre O Ses Türkiye'yi sunamayacak
Yabancı dizilerin kralı kim?
Seksenler
Adı Efsane
Kalbimdeki Deniz
Güldür Güldür Show
Götür beni gittiğin yere
Sultan Murad nikah kıyar
Cesur ve Güzel
Ölene Kadar
Sevda Kuşun Kanadında
Arka Sokaklar
Cesur Yürek
1/20
FOTO GALERİ
Emily Ratajkowski... SPOR DÜNYASINA BİR GİRDİ, PİR GİRDİ...
Ayça Gülşah Çelik… "ÖZEL PARTİ" İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
Işın Karaca... 3. KEZ DÜNYAEVİNDE...
Bülent Ersoy-Asena-Semiha Yankı ...MUHTEŞEM AVRUPA SEFERİ!
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Mustafa Ceceli... POLİSTEN NEDEN KAÇTI?
Müjde Ar... REFERANDUM RENGİNİ AÇIKLADI!..
Murat Boz... ANNESİ YOĞUN BAKIMDA!
Açıklıyoruz: BU HEYKELTIRAŞ, BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK YEĞENİ!..
DÜN
|
BU HAFTA
|
BU AY
YAZARLAR
Hulûsi TUNCA
ERDAL TOSUN’UN KAFASINA ARABA DÜŞMEDİ
Füsun OLGAÇ
25 / 27 OCAK - 3 ŞUBAT ARASI VİZYON TAKVİMİ
Zeliha SUNAL
HEY GİDİ GÜNLER ! 5 " GRANDPERA EMEK SAHNESİ GALASINA 5 GÜN KALDI..
Nurcan SABUR
TELEVİZYON YÖNETİCİLERİNİN YÜZLERİ KIZARMIYOR MU?
Murat ÖKTEM
HÜRREM’İ GÖMDÜK..KÖSEM’Lİ GECELER BAŞLIYOR…
VİDEO GALERİ
Hande Erçel… 4 MİLYON TAKİPÇİYİ ATLAYARAK, ZIPLAYARAK, DANS EDEREK KUTLADI…
2016 DA ARAMIZDAN AYRILAN SANATÇILAR...
Hülya Avşar... BANYODA ŞARKI SÖYLERKEN, KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ...
Ahmet Selçuk İlkan… 40. SANAT YILINI BERABER YÜRÜDÜĞÜ SANATÇI DOSTLARIYLA KUTLADI
1
2
3
4
5
6
7
8
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
Sık Kullanılanlara Ekle
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.