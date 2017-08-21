Bu Sayılmaz... FIRST LADY KİM OLACAK?

Yepyeni sitcom formatı ve komedi yüklü senaryosuyla ses getirecek olan "Bu Sayılmaz", 23 Ağustos Çarşamba günü 3. bölümüyle Fox TV ekranlarında....

Armağan, maskeli baloda karşılaştığı Susan’a ilk görüşte aşık olmuştur. Onu nasıl bulacağını düşünürken Susan mahallede karşısına çıkıverir.

Çırağan, ailesinin Biricik’le evlenmesine izin vermeyeceğini anlayınca evi terk eder ve Meleklere yerleşir ama bu durumu Armağan’dan saklamak gerekecektir.

Cenap ve İlayda, Çırağan için bir gelin adayı ararlar.

Armağan, Susan’ın gözüne girmek için uğraşırken Küçük Semiha da onların bir araya gelmemesi için elinden geleni yapar.

Zeynel, oyları azalan Azimet’e kendisine bir ‘First Lady’ bulmasını önerir. Azimet hemen araştırmaya başlar...