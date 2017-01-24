Bu Şehir Arkandan Gelecek... ALİ TUZAĞA ÇEKİLİYOR!

Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği "Bu Şehir Arkandan Gelecek" 4. bölümüyle 25 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında...

4. bölüm özeti:

Sınır dışı edilmemek için Aslı’yla nikah masasına oturan Ali’nin aklı ameliyata girecek olan Rauf’tadır. Derin ise olan bitenden habersiz hastaneye geldiğinde öğrendikleri karşısında şoke olur. Derin, Ali’nin gitmesine engel olduğu için Aslı’ya minnettardır ama Şahin’in kendisine ters davranmasına anlam verememektedir.

Ali biraz nefes almak için gece yarısı gittiği limanda büyük bir sürprizle karşılaşır. Babasının ihanetiyle sarsılan Aslı, ona hiç unutamayacağı bir ders vermeye karar verir.

Bunun için Ali’nin yardımına ihtiyacı vardır. Tekin ve Yiğit, Ali’den kurtulduklarını sanırken, Ali’nin hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkmasıyla ortalık yeniden karışır.

Şahin, Ali’yi Mirkelamoğlu ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başaramaz. Bu yüzden araları açılır. Şahin’e haddinden fazla tepki gösterdiğini düşünen Ali hatasını telafi etmek isteyince Tekin’in sinsi tuzağına düşer.