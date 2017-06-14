Bu Şehir Arkandan Gelecek... FİNAL BÖLÜMÜ İLE EKRANDA!

‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’in merakla beklenen 20. ve final bölümü 14 Haziran Çarşamba saat 20:00’da ATV’de ekranlara gelecek.

20. bölüm özeti:

Düğünde babası tarafından vurulan Derin’in durumu ağırdır. Bebeğin hayatı da tehlikededir. Annesinden sonra sevdiği kadını da kaybetmek üzere olan Ali yıkılmıştır.

Olanlardan sonra Ali hayatında ilk kez intikam almaya karar verir. Bu defa ne olursa olsun Tekin yaptığının bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Şahin, oğlunu zapt etmeye çalışsa da ok yaydan çıkmıştır. Tekin ise polise yakalanmamak için sürekli yer değiştirir.

Ancak Belgin ve Yiğit’in desteği sayesinde Ali, Tekin’i ülkeyi terk etmek üzereyken bulur. Ali, annesinin öldürüldüğü yerde Tekin’i tuzağa düşürür. Artık hiç kimse için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.