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Bu Şehir Arkandan Gelecek... SIR PERDESİ ARALANIYOR!

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Bu Şehir Arkandan Gelecek... SIR PERDESİ ARALANIYOR!
Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği "Bu Şehir Arkandan Gelecek" 3. bölümüyle 18 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında...

3. bölüm özeti:

Hiç beklemediği bir anda babasını karşısında gören Derin şaşkına döner fakat Ali’nin de desteğiyle onunla evine döner. İkisi de bu gidişin esarete giden bir yol olduğundan habersizdir.

Şahin’le karşı karşıya gelmek Tekin’in unutmaya çalıştığı anılarının tekrar yüzeye çıkmasına neden olur. Onun geçmişle olan hesaplaşması, Ali’nin sırlarına da ışık tutar.

Derin’i bir kez daha kaybetmemeye kararlı olan Ali, onu ev hapsinden kurtarmak için Aslı’yla iş birliği yaparken Yiğit’in ona karşı kurduğu tuzağı gözden kaçırır.

Tekin, Şahin ve Ali’nin kızından uzak durması için elinden geleni yapar ve Rauf Anne’nin en çok ihtiyaç duyduğu anda Ali’nin elini kolunu bağlar.

Ali’yle Derin ayrı ayrı hayata tutunmaya çabalarken çözüm hiç beklemedikleri bir yerden gelecektir.

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