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Bu Şehir Arkandan Gelecek... TEHLİKELİ YAKINLAŞMA!

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Bu Şehir Arkandan Gelecek... TEHLİKELİ YAKINLAŞMA!
Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği "Bu Şehir Arkandan Gelecek" 5. bölümüyle 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında...

5. bölüm özeti:

Ali’ye zarar vermek için organize edilen hileli dövüş sırasında Tekin, onun Şahin’in oğlu olduğunu anlar. Şahin ise şartlı tahliyesini yakmak pahasına Tekin’in evini basar, yakasına yapışır. Gözaltına alınır. Hapse dönmekten kurtulmasının tek yolu Tekin’in şikayetini geri çekmesidir.

Ali, Şahin’in düştüğü durum yüzünden kendini suçlu hissetmektedir. Onun serbest bırakılması için eline Yiğit’le ilgili bir koz geçer. Ancak işler yolunda gitmez, Ali’nin umudu boşa çıkar. Geriye kalan tek çare Tekin’in insafa gelmesidir.

Tekin ise durumu fırsata çevirmenin yolunu bulmuştur. Şahin’in özgürlüğü karşılığında Derin’den büyük bir fedakarlık ister. Ancak Derin giderek Ali’yle daha fazla yakınlaşmaktadır. Boks salonunda baş başa kaldıkları bir gece büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirler.

Ali olan biten her şeye rağmen işleri yoluna koyup, Şahin’i kurtarmaya kararlıdır. Ancak en yakınındakinden gelecek son darbe Ali’yi yıkacaktır.

 

 

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