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"Bu Şehir Arkandan Gelecek"... YENİ YILDA BAŞLIYOR!

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"Bu Şehir Arkandan Gelecek"... YENİ YILDA BAŞLIYOR!
Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ilk bölümüyle 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da ATV'de ekrana gelecek.

Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" yeni yılın ilk haftasında izleyiciyle buluşuyor.

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği ilk bölüm 4 Ocak Çarşamba akşamı Atv'de başlıyor.

Ekranlara "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ile geri dönen Kerem Bürsin'in dizide canlandırdığı Ali Smith karakteri çok konuşulacak. İstanbul'u terk etmek zorunda kaldığı çocukluk günlerinin ardından hayatı yük gemilerinde geçen, kendini çok iyi yetiştirmiş, beş dil bilen ve boksa meraklı bir karakter olan Ali Smith'in buruk hayat hikayesi ekran başındaki izleyenleri derinden etkileyecek.

Dizinin ilk bölümünde Şili'den hareket eden yük gemisi Ali'yi yıllar sonra İstanbul'a geri getirecek. Ali, uzak durduğu bu şehre ayak bastığı ilk gün hayatının aşkı Derin (Leyla Lidya Tuğutlu) ve geçmişinin sırlarıyla tanışacak.

Dizide dans tutkusuyla yanıp tutuşan, varlıklı bir ailenin kızı olan Derin karakterine Leyla Lidya Tuğutlu hayat veriyor. Yayınlanan tanıtımda dans performansıyla büyük merak uyandıran Leyla Lydia Tuğutlu rolü için iki aya yakın süredir dans dersleri alıyor.

 Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan eski boks şampiyonu Şahin Vargı karakterini ise başarılı oyuncu Gürkan Uygun canlandırıyor.

4 Ocak'ta Atv ekranlarından ilk bölümüyle yayına başlayacak dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Bu Şehir Arkandan Gelecek'te ayrıca Osman Alkaş, Defne Kayalar, Nilperi Şahinkaya, Ali Yörenç, Burak Tamdoğan, Seda Akman, Berrak Kuş, Bengü Ergin Balta, Hakan Çimenser, Serkan Börekyemez, Hazal Benli, Cemre Öktem, Emir Özyakışır, Selim Türkoğlu, Barış Akkoyun rol alıyor.

1. Bölüm özeti:

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar. Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını O’na adar.

Ali, “anne” dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır. Kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf’un şefkatiyle unutur. Yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Metin Mirkelamoğlu’nun kızı Derin ise, hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit’le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.

Ali’nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de o sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar ama o gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...  

 

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