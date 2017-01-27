BU ŞOV DÜNYADA BİR İLK!

“Görümce” filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan İtalyan Şef Danilo Zanna, bir ilke imza atıyor.

Sempatik tavırları ve enejisiyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve Gupse Özay imzalı “Görümce” filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan İtalyan Şef Danilo Zanna, bir ilke imza atıyor.

Zanna, sadece Youtube’da yayınlanacak olan bir komedi şovuyla her hafta sevenleriyle buluşacak. Sohbet, dans, eğlenceli oyunlar, müzik ve eğlence içerikli Youtube’un ilk komedi şovu “Komedi Spaghetti’’ye her hafta ünlü bir isim konuk olacak. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen programın ilk bölüm konuğu İbrahim Büyükak oldu. Programın ikinci ve üçüncü hafta konukları ise Gupse Özay ve Eda Ece.

Televizyon ekranlarında yayınlanan eğlenceli yemek programlarıyla kısa sürede Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaşan İtalyan Şef Danilo Zanna, sunuculuk ve oyunculuğun ardından şimdi de bir komedi-talkshow ile sevenleriyle buluşuyor.

Geçtiğimiz gün, ünlü komedyen İbrahim Büyükak’ın katıldığı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan program, büyük beğeni topladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Youtube’un ilk komedi şovu olan “Komedi Spaghetti”, ağırladığı ünlü konukları ile izleyicilere her hafta keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Yapımcılığını Muse Network’ün üstlendiği; sohbet, dans, oyun, müzik ve eğlence içerikli program, yalnızca Youtube’da yayınlanması ile dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Alışılageldik sohbet programları dışında bir formata imza attıklarını belirten Danilo; “ Biz çekimler sırasında çok güldük, çok eğlendik. Yayınlanan ilk bölümüz de çok beğenildi ve çok güzel yorumlar aldık. Çok mutluyum.” diyor.

Her Çarşamba yayınlanacak olan program, Cuma ve Cumartesi günleri ise ekstra videoları ve formatları ile izleyiciyle buluşacak.

Ünlü konukları karşı karşıya bıraktığı heyecanlı “meydan okuma” bölümleri ile de dikkat çeken programın ikinci ve üçüncü bölüm konukları ise Gupse Özay ve Eda Ece olacak.