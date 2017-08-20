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Bülent Ersoy... 4 GÜN TATİLE 4 KRAL DAİRESİ KAPATTI!

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Bülent Ersoy... 4 GÜN TATİLE 4 KRAL DAİRESİ KAPATTI!
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un 4 günlük Bodrum tatili için, kaldığı otelin çatı katında bulunan ve King Suite (Kral Dairesi) adı verilen Penthouse dairelerin 4'ü de kapatıldı.

GÖRÜNTÜLENME ÖNLEMİ

Gündoğan'da bulunan beş yıldızı bir otele yerleşen Bülent Ersoy için, otelin çatı katında bulunan 4 adet Kral Dairesi'nin, 4'ü de Diva'nın rahat tatil yapabilmesi için kapatıldı.

Böylece Diva, diğer dairelerden de objektiflere yakalanmadan kendi dairesinin jakuzili balkonunda güneşlenebildi. 

Tatil yaptığı 4 gün boyunca, otelin Penthouse Kral Dairelerinin bulunduğu kata sadece Bülent Ersoy ve yakınları ile, otelde Diva'ya hizmet veren özel garsonu ve korumalar çıkabildi. 

 
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