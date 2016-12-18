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Bülent Ersoy-Asena-Semiha Yankı ...MUHTEŞEM AVRUPA SEFERİ!

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Bülent Ersoy-Asena-Semiha Yankı ...MUHTEŞEM AVRUPA SEFERİ!
Bülent Ersoy, 7 yıl aradan sonra Almanya’nın en nezih gazinosu Dortmund Grammophon’da Asena ve Semiha Yankı ile birlikte yıllarca hafızalardan silinmeyecek ve insanların bilet bulamayıp kapıdan döndüğü bir konser verdi.

Esin SABUR / Dotmund'dan bildiriyor...

Almanya'da anonsları 1 ay öncesinden yapılan ve biletlerin günler öncesinde tükendiği konserde salon neredeyse 2 kat kapasitesinin üzerinde insana hizmet verdi...

Hani eskiler çok başarılı ve çok kalabalık geçen konserler için derlerdi ya; "Kapılar Kırıldı" diye...İşte belki de yıllar sonra Diva bu sözü yeniden hatırlattı bizlere...

Muhteşem gecede sahneye önce 1974 yılında buğulu sesiyle ve 'Seninle Bir Dakika' isimli şarkısıyla Türkiye'yi ilk defa Eurovision'da temsil eden Semiha Yankı çıktı.

Hem günümüz şarkılarını, hem de kendi hit parçalarını yorumlayan Semiha Yankı’nın ardından Asena dansın en güzel haliyle sahnedeki yerini aldı.

İŞTE MUHTEŞEM GECEDEN MUHTEŞEM FOTOĞRAFLAR;

 

Asena’nın ardından ,Avrupa’nın en muhteşem balo salonu Garammophon’u hınca hınç dolduran 600 kişiye 3.5 saat boyunca Türk Müziği’nin en seçkin eserlerini seslendiren Diva, tek tek masaları dolaşarak tüm hayranlarıyla resim çektirdi.

DİVA'NIN MUHTEŞEM KONSERİNDEN SİZE ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Nur Yerlitaş imzalı, lavanta rengi taş işlemeli, otrişli şahane kostümü ve parıltılı gümüş makyajıyla adeta bir kuğu gibi süzülen Bülent Ersoy’u Dortmund’lu müzikseverler sevgi çemberine aldı.

3 defa bis yapan ve Diva’nın sahneden inmesine seyirciler alkışlarla engel oldu. Tüm istekleri tek tek seslendirmeye özen gösteren Bülent Ersoy’a müzikseverlerin ilgisi görülmeye değerdi.

Zaman zaman izdiham yaşana salonda, bu geceye özel olarak hazırlanan ve Bülent Ersoy'un resimleri basılan kıyafetler giymiş garsonlar hizmet etti.

SEMİHA YANKI'DAN UNUTULMAYACAK PERFORMANS

ASENA'NIN UNUTULMAYACAK PERFORMANSI;

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