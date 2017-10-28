Bülent Ersoy... “BÜTÜN SERVETİMİ GIRTLAĞIMDA TAŞIYORUM!”

BVS Group’un Amiral Gemisi Günay Restaurant’ta dün gece Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı sezonun ilk konseriyle, kadrosundaki Fatih Ürek’le sahneye çıktı.

Rezervasyonu günler öncesinden kapanan, salona ek masalar koyulan Günay konseri için duyduğu memnuniyeti ifade eden Diva, “Zınga zıng tabiri ancak bu gece için söylenebilir. Kapıların dışına kadar masalar var. Çok mütehassıs oldum” dedi.

BÜLENT ERSOY: “BENİM PARAYLA, PULLA, AŞKLA, MEŞKLE ALAKAM YOK!”

Basın mensuplarının “Sanatta belli bir yıl ve başarıdan sonra beslendiğiniz nokta bu mu?” sorusuna ise Diva Ersoy, “Benim parayla pulla, aşkla, meşkle hiç alakam yok. Başarı benim için çok önemli.

Allahım bana 46 sene hep bu başarıyı yaşattı, müteşekkirim Allahıma da, vefakar dinleyicilerimede.

İnsanız, muhakkak benim de hatalarım olmuştur, dinleyicilerim o hatalarımı bile kamufle ettiler, beni hep yüreklerinde sakladılar” diyerek, hislerini duygusal bir şekilde anlattı.

BÜLENT ERSOY: “KIYAFETİM YILDIRIM MAYRUK’UN ŞAHESERİ!”

Bülent Ersoy, basın mensuplarının “Bu gece farklı bir şıklığınız var, kıyafetinizde taş yok Bülent Hanım” diyerek espri yapmaları üzerine de “Bu hocaların hocası, üstadların üstadı Sayın Yıldırım Mayruk Hoca’nın bir şaheseri.

Kendi elbisemi övmek megalomanca olmaz umarım, çünkü ben dikmedim; hoca için söylüyorum bunları… Ellerine sağlık” dedi.

BÜLENT ERSOY: “SAĞ ELİMİN PARMAĞINDA UÇAK TAŞIYORUM DEMİŞTİM, BEN BÜTÜN SERVETİMİ GIRTLAĞIMDA TAŞIYORUM!”

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Dünya Güzellerim Programı için Vietnam’da çekilen mayolu pozlarının medyada ve sosyal medyada çok beğenildiğinin hatırlatılması üzerine de “Benim için fiziğimin beğenilmesi önem arz etmiyor!

Seneler içinde şekil değişebilir; değişmemesini arzu ettiğim tek şey benim servetim! Hani demiştim ya sağ elimin parmağında uçak taşıyorum diye, ben bütün servetimi gırtlağımda taşıyorum” diyerek tek servetinin “sesi” olduğunu söyledi!

FATİH ÜREK BİR DAKİKA BİLE DURMADI!

Bülent Ersoy öncesinde Günay sahnesine çıkan Fatih Ürek gece boyunca haraketli şarkıları ile Günay misafirlerin bir dakika bile yerinde oynatmadan durmadı.