Bülent Ersoy... DİVA YENİ YILA SAHNEDE NAR KIRARAK GİRDİ!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, yeni yıla Afyon'daki konseriyle girdi.

Yeni yıla Bülent Ersoy'la girmek için Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Antalya'dan gelerek oteli dolduran hayranları, konser salonunda izdiham görüntüleri yarattılar.

Yeni yıla büyük bir coşkuyla sahnede girerken "nar"da kıran Bülent Ersoy, "Allah sağlık, mutluluk, kardeşlik, sevgi; tüm güzellikleri nasip etsin inşaallah hepiniz için hepimiz için, tüm Müslamanlık alemi için, tüm dünya için. Hoşgeldin 2017" dedi.