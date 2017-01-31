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Bülent Ersoy... DİVA'DAN DİLLERE DESTAN KAPALIÇARŞI SEFERİ!

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Bülent Ersoy... DİVA'DAN DİLLERE DESTAN KAPALIÇARŞI SEFERİ!
Bülent Ersoy evi için turkuvaz ipek halı almak isteyince, gece yarısı Kapalı Çarşı'nın kapıları özel izin alınarak Diva'ya açıldı.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, evi için kendisine "turkuaz ipek halı" almak için, Kapalı Çarşı'ya gitti. 

Çarşı'nın açık olduğu saatlerde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğunluğu ile bilinen tarihi Kapalı Çarşı, Ersoy'un rahat alışveriş yapabilmesi için gece yarısı özel olarak açıldı.

Bülent Ersoy, vip aracıyla Kapalı Çarşı'nın içine alındı, ardından 2 saat boyunca halıları inceledi. 

POLİSLE HATIRA FOTOĞRAFI

Saat 20.30’da VIP minibüsüyle içeri alınan Bülent Ersoy, mağazada 2 saat boyunca halıları inceledi. Polis memurlarının da eşlik ettiği sanatçı, sonunda iki halıyı beğenip satın aldı.

Bülent Ersoy, alışveriş sonrası polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

Bülent Ersoy Kapalıçarşıya minibüsle girdi

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