  • BIST 107.202
  • Altın 145,263
  • Dolar 3,5161
  • Euro 4,1312
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!

Bülent Ortaçgil... HIRSIZ'I NASIL TEŞHİR ETTİ?

»
Bülent Ortaçgil... HIRSIZ'I NASIL TEŞHİR ETTİ?
Usta sanatçı Bülent Ortaçgil, evine giren üç hırsızın fotoğraflarını sokaklara astı.

Bozburun'da doğayla iç içe yaşayan Bülent Ortaçgilİstanbul'da ise yıllardır Kanlıca'da müstakil bir evde oturuyor.

Medyatava'nın haberine göre; usta sanatçının özel güvenlik sistemine sahip evine hafta başında 3 hırsızın girdiği ortaya çıktı.

Önce camları zorlayan hırsızlar, daha sonra kapıyı kırıp içeri girdi. Sanatçının eşi Çiğdem Hanım'a ait ziynet eşyalarını, eski birkaç telefonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı.

Olayı öğrenip bir gün sonra Kanlıca'daki evine gelen Ortaçgil, polise gidip ifade verdi. Sanatçı, evinin hırsızlar tarafından kırılan kapısını da yeniledi.

Güvenlik kameralarından olayı izleyen Ortaçgil, mahalleyi uyarmak için harekete geçti.

Üç hırsızın güvenlik kamerasındaki görüntülerini kağıda bastıran ünlü müzik adamı, "Mahallemizin hırsız zanlıları" yazısını hem evinin kapısına, hem de sokaklara astı.

 

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nez... SEKSİ DANSI ÜST BAŞ PARÇALATTI!19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:56
  • Pelin Öztekin... YAĞLARINI ALDIRDI!19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:08
  • Adriana Lima... TÜRKİYE'YE GELDİ METİN HARA'YI ALIP GİTTİ!..18 Ağustos 2017 Cuma 16:45
  • Ceyda - Bülent Şakrak... NAZARDAN KORKUYORLAR!18 Ağustos 2017 Cuma 13:30
  • Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen... BİRLİKTE İLK GÖRÜNTÜLER!18 Ağustos 2017 Cuma 12:30
  • Murat Dalkılıç - Merve Boluğur... BOŞANMA HABERLERİNE BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA!18 Ağustos 2017 Cuma 11:37
  • Tümay Özokur… BÖYLE OLUR MENAJERİN DOĞUM GÜNÜ!...17 Ağustos 2017 Perşembe 16:30
  • Elif Ece Uzun... "FAKİRLERLE EVLENEMEM"!..17 Ağustos 2017 Perşembe 12:30
  • Selma Güneri... HASTALIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!17 Ağustos 2017 Perşembe 12:15
  • Hülya Avşar... "MONTAJCILARI EVE KAPATTIM"!..17 Ağustos 2017 Perşembe 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti