Bülent Ortaçgil... HIRSIZ'I NASIL TEŞHİR ETTİ?

Usta sanatçı Bülent Ortaçgil, evine giren üç hırsızın fotoğraflarını sokaklara astı.

Bozburun'da doğayla iç içe yaşayan Bülent Ortaçgil, İstanbul'da ise yıllardır Kanlıca'da müstakil bir evde oturuyor.

Medyatava'nın haberine göre; usta sanatçının özel güvenlik sistemine sahip evine hafta başında 3 hırsızın girdiği ortaya çıktı.

Önce camları zorlayan hırsızlar, daha sonra kapıyı kırıp içeri girdi. Sanatçının eşi Çiğdem Hanım'a ait ziynet eşyalarını, eski birkaç telefonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı.

Olayı öğrenip bir gün sonra Kanlıca'daki evine gelen Ortaçgil, polise gidip ifade verdi. Sanatçı, evinin hırsızlar tarafından kırılan kapısını da yeniledi.

Güvenlik kameralarından olayı izleyen Ortaçgil, mahalleyi uyarmak için harekete geçti.

Üç hırsızın güvenlik kamerasındaki görüntülerini kağıda bastıran ünlü müzik adamı, "Mahallemizin hırsız zanlıları" yazısını hem evinin kapısına, hem de sokaklara astı.