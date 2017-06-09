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Burak Demir... NİKO KARAKTERİ ÇOK BEĞENİLDİ!

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Burak Demir... NİKO KARAKTERİ ÇOK BEĞENİLDİ!
'Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Hüseyin Çavuş karakteriyle gönüllerde taht kuran Burak Demir şimdilerde Fox TV'de yayınlanan “Şevkat Yerimdar” dizisinde canlandırdığı ‘Niko’ karakteriyle hayranlarının karşısına çıktı.

Oynadığı dizilerde hayat verdiği karakterlerde oyunculuğunu başarıyla sergileyen Burak Demir’e yani Niko’ya sosyal medyadan övgüler yağdı.

‘Niko’ Marika’nın oğludur ,çok okumuş, bilgili, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hikayeler anlatan ayakları yere sağlam basan biri değildir.


Aynı zamanda mahallenin muhtarıdır.  Şevkat’in yaptığı tüm işlerine karışan biri olarak hayranlarının karşısına çıkıyor  “Şevkat Yerimdar”  Cuma günü saat 20: de Fox ‘ta 

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