  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..

Burak Özçivit... DİZ ÇÖKTÜ, EVLENME TEKLİF ETTİ!

»
Burak Özçivit... DİZ ÇÖKTÜ, EVLENME TEKLİF ETTİ!
Burak Özçivit, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen’e evlenme teklif etti. Burak Özçivit, önceki akşam kendisi için Maslak’taki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen sevgilisine evlenme teklif etti.

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evlilik yolunda ilk adımı attı.  Burak Özçivit, önceki akşam kendisi için Maslak’taki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen sevgilisine evlenme teklif etti.

Burak Özçivit Fahriye Evcene böyle teklif etti

Önünde diz çöktü

Parti sürerken sevgilisinin önünde diz çöken ve içinde tektaş bulunan kadife kutuyu uzatan Özçivit’in jesti, davetlilerin ıslıkları ve alkışlarıyla karşılandı. Evcen de -birçok ünlünün huzurunda bu romantik teklife “evet” dedi.

Burak Özçivit Fahriye Evcene böyle teklif etti

Kaynak: hurriyet.com tr
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beren - Kenan Doğulu... TATSIZ VE SOĞUK GECE!23 Aralık 2016 Cuma 10:44
  • Ebru Gündeş - Reza Zarrab... BARIŞ ÇUBUĞU YANDI!23 Aralık 2016 Cuma 10:23
  • İbrahim Büyükak... SAMİMİ AÇIKLAMALAR!22 Aralık 2016 Perşembe 14:45
  • Ebru Şallı... CEM YILMAZ İLE OLAN İLİŞKİSİNİ YALANLAMADI!..22 Aralık 2016 Perşembe 12:45
  • Ferzan Özpetek... ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI!..22 Aralık 2016 Perşembe 12:31
  • Ebru Küçükakar... AJANS YEMEĞİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ!..22 Aralık 2016 Perşembe 10:56
  • Yattara.... SURVIVOR NAGEHAN'I ELLERİYLE KREMLEDİ!..21 Aralık 2016 Çarşamba 18:30
  • Hakan Altun... DOKTOR OLDU!21 Aralık 2016 Çarşamba 14:00
  • Tuğba Özerk... BOŞANMA DAVASI AÇTI!21 Aralık 2016 Çarşamba 13:41
  • Davut Güloğlu... SILA DAVASINDA, HAKİME SERT SÖZLER!..21 Aralık 2016 Çarşamba 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti