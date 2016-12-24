Burak Özçivit... DİZ ÇÖKTÜ, EVLENME TEKLİF ETTİ!

Burak Özçivit, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen’e evlenme teklif etti. Burak Özçivit, önceki akşam kendisi için Maslak’taki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen sevgilisine evlenme teklif etti.

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evlilik yolunda ilk adımı attı. Burak Özçivit, önceki akşam kendisi için Maslak’taki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen sevgilisine evlenme teklif etti.

Önünde diz çöktü

Parti sürerken sevgilisinin önünde diz çöken ve içinde tektaş bulunan kadife kutuyu uzatan Özçivit’in jesti, davetlilerin ıslıkları ve alkışlarıyla karşılandı. Evcen de -birçok ünlünün huzurunda bu romantik teklife “evet” dedi.