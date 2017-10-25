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Burak Özçivit... FİLM ÇEKİMLERİ ESNASINDA HASTANEYE KALDIRILDI!..

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Burak Özçivit... FİLM ÇEKİMLERİ ESNASINDA HASTANEYE KALDIRILDI!..
Film çekimleri için Kerem Bürsin ile Eskişehir'e giden Burak Özçivit, sette sakatlandı. Yakışıklı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak; SonDakika.Com.

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolünü paylaştığı 'Can Feda' filminin çekimleri bugün Eskişehir'de başladı.

BURAK HASTANEYE KALDIRILDI

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Burak Özçivit film setinde sakatlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi.

ASKERİ CANLANDIRACAK

'Can Feda' filminde, Burak Özçivit ve Kerem Bürsin iki askeri canlandıracak. Kahramanların mücadelesi 23 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosu Zafer Külünk'e ait filmin yönetmeni ise Çağatay Tosun.

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