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Burak Özçivit... İSTANBUL'UN TANITIM ELÇİSİ!..

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Burak Özçivit... İSTANBUL'UN TANITIM ELÇİSİ!..
Dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketinden biri İstanbul’daki ilk AVM’sinin tanıtımı için hem Türkiye hem de Körfez ülkelerinde yayınlanacak Burak Özçivit’in oynadığı reklam filminin ikincisini çekti.

İstanbul’un en yeni alışveriş merkezi, konut ve ofis binalarını bünyesinde barındıran yaşam merkezi Emaar’ın Burak Özçivit’li ikinci reklam filmi Türkiye ile eşzamanlı olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinde yayınlanmaya başlayacak.

Ağustos ayında yayınlanan ilk reklam filmi ile Körfez ülkeleri ve Türkiye’de başarı hikayesine imza atan ve sosyal medyada bir numaraya çıkan şirket, reklam kampanyasında İstanbul’un ve lokasyonun bir yaşam ve çekim merkezi olarak cazibesine odaklanmıştı.  

İkinci reklam filminin çekilmesi nedeniyle şirketden yapılan açıklamada, Ağustos ayında yayınlanan ve Körfez Bölgesi’nden gelecek turist ve yatırımcıların ilgisini çeken ilk kampanyanın başarıları nedeniyle Burak Özçivit ile ikinci bir filme daha imza atıldığı belirtildi.  

Kampanya ile, Burak Özçivit’in Körfez ülkelerindeki pozitif imajının ve milyonlarca takipçisinin yanısıra bölgedeki deneyimi ve güçlü itibarından faydalanarak, İstanbul’un ve şehrin en yeni ve nitelikli yaşam merkezinin en çok tercih edilen destinasyon olarak konumlamasının güçlendirilmesi hedefleniyor. 

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