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Burak Sergen... BAYKAL, "ÇUKUR" DA!..

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Burak Sergen... BAYKAL, "ÇUKUR" DA!..
Ay Yapım imzalı, ilk iki bölümüyle ekran başındakileri Çukur mahallesinin birer sakinine dönüştüren ‘Çukur’un dünyasına Burak Sergen de dâhil oldu.

İzleyiciyle ilk defa adrenalinin doruk noktasına çıkacağı üçüncü bölümde buluşacak Sergen, Baykal karakterine hayat verecek.

Yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden olan Baykal, aşırı hırslı kişiliği ve zekâsı ile kök söktürecek. Koçovalı Ailesi ile Vartolu arasındaki büyük mücadelenin tam kalbinde yer alacak Baykal, işlerin seyrini değiştirme konusunda kilit bir role sahip olacak.  

Burak Sergen’in Baykal karakteriyle kadroya dâhil olduğu ‘Çukur’un yeni bölümü 6 Kasım Pazartesi saat 20:00’da Show TV’de ekranlara gelecek.

 

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