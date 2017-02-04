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Buray... BU KONSERİN VOKALİSTİ SEYİRCİ!..

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Buray... BU KONSERİN VOKALİSTİ SEYİRCİ!..
Buray, şarkılarını seslendirmeden önce seyircilerine seslendi. “Bu gece back-vokalist yok. Çünkü; o, sizsiniz. Şarkı söyleyin. Şarkı söylemek ömrü uzatır” cümleleriyle seyircilerinden gece boyunca kendisine eşlik etmelerini istedi.

BU KONSERİN VOKALİSTİ SEYİRCİ!

2015 yılında “İstersen” şarkısı ile büyük bir çıkış yapan ve o günden bu yana hemen her şarkısı  müzik listelerinde bir numara olan Buray, geçtiğimiz Cuma gecesi “Fizy Kış Konserleri” kapsamında sevenleriyle buluştu.  Genç şarkıcı, Mall Of İstanbul MOI Sahne’deki konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra; büyük beğeni toplayan son albümü “Sahiden” de yer alan şarkılarını da seslendirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserine vokalisti olmadan çıkan ve seyircilerine “Bu konserin vokalisti sizsiniz” diyen Buray’a İstanbullu müzikseverler gece boyunca tüm şarkılarda eşlik etti.

2015 yılında çıkardığı ilk albümü “1 Şişe Aşk” ta yer alan “İstersen”, “Sen Sevda Mısın”, “Kimsenin Suçu Yok” şarkıları ile büyük bir çıkış yapan ve müzik listelerinde haftalarca bir numara olmayı başaran Buray, geçtiğimiz Cuma günü MOI Sahne’de sevenleriyle buluştu.

Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği “Fizy Kış Konserleri” kapsamında sahne alan genç şarkıcı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra; büyük beğeni toplayan son albümü “Sahiden”de yer alan şarkılarını da seslendirdi.

“ŞARKI SÖYLEMEK, ÖMRÜ UZATIR!”

Konserine vokalisti olmadan çıkan Buray, şarkılarını seslendirmeden önce seyircilerine seslendi. “Bu gece back-vokalist yok. Çünkü; o, sizsiniz. Şarkı söyleyin. Şarkı söylemek ömrü uzatır” cümleleriyle seyircilerinden gece boyunca  kendisine eşlik etmelerini istedi.

Konser boyunca tüm şarkıları büyük bir koro ile söyleyen Buray, 2000'li yılların sevilen pop şarkılarını da seslendirmeyi ihmal etmedi.

“İYİ Kİ İSTANBUL’A GELMİŞİM!”

Müzik ziyafeti yaşanan gecede, zaman zaman seyircileriyle şarkılara dair anılarını da paylaşan Buray, Avustralya’dan Türkiye’ye geliş macerasını da anlattı.

Türkiye’ye gelişine, ilk yazdığı ve Ferhat Göçer’e verdiği “Unutmuş Çoktan” şarkısının  vesile olduğunu belirten Buray “Avustralya’dayken aldığım albüm teklifinden sonra kısa bir zaman kararsızlık yaşamıştım. Ama iyi ki gelmişim.  İstanbul’a bir geldim, bir daha Avustralya’nın adını bile anmadım.” dedi.

Seyircilerine yeni klip müjdesi de veren Buray, önümüzdeki haftalarda son albümde yer alan “Seni Sevmiyorum” adlı şarkısına klip çekeceğini söyledi.

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