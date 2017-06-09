  • BIST 98.943
  • Altın 144,044
  • Dolar 3,5389
  • Euro 3,9626
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

BURAY ISSIZ ADADA "MECNUN" OLDU!

»
BURAY ISSIZ ADADA "MECNUN" OLDU!
İkinci stüdyo albümü “Sahiden” ile müzikseverlerden tam not alan, Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Buray, yeni klibi “Mecnun”u dinleyiciyle buluşturuyor...

Sony Music etiketiyle yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan “Sahiden” albümü ile müzik listelerinde zirvede yerini korumaya devam eden Buray, yeni klibinde Girit’in olağanüstü güzelliklerinde sıcak ve samimi bir dünya sunuyor.
 

Sözü Gözde Ançel, bestesi Gözde Ançel ve Buray’a ait olan, düzenlemelerinde Bahadır Tanrıvermiş ve Buray imzası taşıyan “Mecnun” şarkısının klibinde Buray, ıssız bir adaya düşüyor. Venezuelalı model Isis Malpica’nın rol aldığı ve Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen bu tatlı aşk hikayesinde ıssız adanın Mecnun’u olan Buray, kıpır kıpır şarkısı ve enerjisi yüksek klibiyle yaz aylarında adından oldukça söz ettirecek.
“Mecnun” Buray Vevo Youtube kanalı ve tüm müzik kanallarında yayında.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarkan... "10" İLE 7 YILLIK HASRET SONA ERİYOR!..07 Haziran 2017 Çarşamba 13:15
  • Turgay Başyayla...Ustalara "VEFA" Dedi!07 Haziran 2017 Çarşamba 11:45
  • Rubato... YENİ KLİP 'YOLDAN ÇIKTIM'06 Haziran 2017 Salı 16:00
  • MARİNA ARENA, SİMGE İLE YANKI’LANDI!06 Haziran 2017 Salı 13:45
  • Suat Ateşdağlı... "SON RÖTUŞ" UNU YAPTI!..06 Haziran 2017 Salı 10:23
  • Haluk Özkan... SON 6 YILDA EN FAZLA ALBÜM YAPAN SANATÇI!..05 Haziran 2017 Pazartesi 13:00
  • Ensar Cantürk... "OLDU CANIM"!..05 Haziran 2017 Pazartesi 11:45
  • SEKSENLER’İN “SUSMUŞ”UNDAN ŞARKI SÜRPRİZİ!05 Haziran 2017 Pazartesi 11:30
  • Tuğba Yurt... KEŞAN’DAN KONYA’YA KONSER MARATONU!03 Haziran 2017 Cumartesi 14:15
  • İdo Tatlıses... 'ASLINDA BİLMİYORLAR, YAZIN HİTİNİ BEN YAKALADIM!'03 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti