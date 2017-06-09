BURAY ISSIZ ADADA "MECNUN" OLDU!

İkinci stüdyo albümü “Sahiden” ile müzikseverlerden tam not alan, Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Buray, yeni klibi “Mecnun”u dinleyiciyle buluşturuyor...

Sony Music etiketiyle yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan “Sahiden” albümü ile müzik listelerinde zirvede yerini korumaya devam eden Buray, yeni klibinde Girit’in olağanüstü güzelliklerinde sıcak ve samimi bir dünya sunuyor.



Sözü Gözde Ançel, bestesi Gözde Ançel ve Buray’a ait olan, düzenlemelerinde Bahadır Tanrıvermiş ve Buray imzası taşıyan “Mecnun” şarkısının klibinde Buray, ıssız bir adaya düşüyor. Venezuelalı model Isis Malpica’nın rol aldığı ve Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen bu tatlı aşk hikayesinde ıssız adanın Mecnun’u olan Buray, kıpır kıpır şarkısı ve enerjisi yüksek klibiyle yaz aylarında adından oldukça söz ettirecek.

“Mecnun” Buray Vevo Youtube kanalı ve tüm müzik kanallarında yayında.