  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Burçin Bildik... 'KIRILMA NOKTAM EŞCİNSEL ROLÜ!'

»
Burçin Bildik... 'KIRILMA NOKTAM EŞCİNSEL ROLÜ!'
Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu başarılı oyuncu Burçin Bildik oldu.

Son olarak ‘Sen Sağ Ben Selamet’ sinema filmiyle yeniden seyirciyle buluşan Burçin Bildik, samimi açıklamalarda bulundu.

Yanma Tehlikesi Atlattım

Bir önceki sinema filmi ‘Sağ Salim’ çekimlerinde yanma tehlikesi atlattığını belirten Burçin Bildik “Sen Sağ Ben Selamet’ filminde değil ama bundan önceki filmim olan ‘Sağ Salim’de yanma tehlikesi atlattım. Tamamen görünmez bir kaza. O kadar  güvenlik önlemi aldık ama az kasın yanıyordum” dedi .

Tabak Kırarken Çok Yaralandım

Oyunculuktan önce Greek dans showları yaptığını ve şovlarda kırılan tabaklardan dolayı çok kez yaralandığını söyleyen Burçin Bildik “ Greek dans show yaparken kırılan tabaklardan çok yaralandım.

Normalde o sahnede kırılan tabaklar yemek tabağından farklı ama müşteri gaza gelip önündeki tabağı kırdığı için çok yaralandım” dedi.

Kırılma Noktam Eşcinsel Rolü

Hayatındaki kırılma noktası olarak oyunculuk istemediği bir dönemde tiyatrocu bir arkadaşının kendisini ajansa yazdırdığını söyleyen Burçin Bildik “ Arkadaşımın yazdırdığı ajansa gittiğimde bana eşcinsel rolü yapar mısınız? dediler ve yaptığım rol sonrası Hulusi Derici beni gördü ve ondan sonra bazı olaylar gerçekleşti ve bu şimdi noktadayım” dedi.

  İrem Derici Hiç Değişmedi

Babasıyla yakın dost olduğu için İrem Derici’yi de iyi tanıdığını söyleyen ünlü oyuncu Burçin Bildik “ Hayatımda gördüğüm değişmeyen nadir insanlardan birisidir İrem Derici.

Bazen insanlar İrem’in hareketleri için yalan diyorlar ama İrem kesinlikle değişmedi ve yalan yoktur hareketlerinde” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burçin Bildik... 'KIRILMA NOKTAM EŞCİNSEL ROLÜ!'14 Ocak 2017 Cumartesi 13:30
  • Aysun Kaya... ŞAŞIRTAN BENZERLİK!14 Ocak 2017 Cumartesi 11:30
  • Aleyna Tilki... AİLESİNE SORGU ŞOKU!14 Ocak 2017 Cumartesi 11:29
  • Şebnem Sönmez... VEDA MESAJI!14 Ocak 2017 Cumartesi 10:31
  • Hamit Kaya… SİNEMA VE DİZİ OYUNCUSUNDAN ŞİİR ALBÜMÜ VE KİTABI...13 Ocak 2017 Cuma 15:20
  • Fikret Kuşkan... ESKİ EŞTEN ŞOK EDEN DAVA!..13 Ocak 2017 Cuma 13:15
  • Tuğba Özerk... ŞOK EDEN SORUYA 100 BİN LİRALIK DAVA!..13 Ocak 2017 Cuma 12:35
  • Acun Ilıcalı... KIZLARIYLA 'BREMEN MIZIKACILARI' POZU!13 Ocak 2017 Cuma 11:17
  • Çağatay Ulusoy... HASTANELİK OLDU!..13 Ocak 2017 Cuma 11:07
  • Deniz Akkaya... KARNINA DEMİR SAPLANDI!12 Ocak 2017 Perşembe 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti