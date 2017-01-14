Burçin Bildik... 'KIRILMA NOKTAM EŞCİNSEL ROLÜ!'

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu başarılı oyuncu Burçin Bildik oldu.

Son olarak ‘Sen Sağ Ben Selamet’ sinema filmiyle yeniden seyirciyle buluşan Burçin Bildik, samimi açıklamalarda bulundu.

Yanma Tehlikesi Atlattım

Bir önceki sinema filmi ‘Sağ Salim’ çekimlerinde yanma tehlikesi atlattığını belirten Burçin Bildik “Sen Sağ Ben Selamet’ filminde değil ama bundan önceki filmim olan ‘Sağ Salim’de yanma tehlikesi atlattım. Tamamen görünmez bir kaza. O kadar güvenlik önlemi aldık ama az kasın yanıyordum” dedi .

Tabak Kırarken Çok Yaralandım

Oyunculuktan önce Greek dans showları yaptığını ve şovlarda kırılan tabaklardan dolayı çok kez yaralandığını söyleyen Burçin Bildik “ Greek dans show yaparken kırılan tabaklardan çok yaralandım.

Normalde o sahnede kırılan tabaklar yemek tabağından farklı ama müşteri gaza gelip önündeki tabağı kırdığı için çok yaralandım” dedi.

Kırılma Noktam Eşcinsel Rolü

Hayatındaki kırılma noktası olarak oyunculuk istemediği bir dönemde tiyatrocu bir arkadaşının kendisini ajansa yazdırdığını söyleyen Burçin Bildik “ Arkadaşımın yazdırdığı ajansa gittiğimde bana eşcinsel rolü yapar mısınız? dediler ve yaptığım rol sonrası Hulusi Derici beni gördü ve ondan sonra bazı olaylar gerçekleşti ve bu şimdi noktadayım” dedi.

İrem Derici Hiç Değişmedi

Babasıyla yakın dost olduğu için İrem Derici’yi de iyi tanıdığını söyleyen ünlü oyuncu Burçin Bildik “ Hayatımda gördüğüm değişmeyen nadir insanlardan birisidir İrem Derici.

Bazen insanlar İrem’in hareketleri için yalan diyorlar ama İrem kesinlikle değişmedi ve yalan yoktur hareketlerinde” diye konuştu.