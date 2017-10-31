Burcu Güneş... BÜYÜKADA'DA COŞKULU CUMHURİYET KONSERİ!..

Burcu Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyükada'da konser verdi

Çıkan lodosa rağmen İstanbul ve adalardan birçok dinleyici konser alanına akın etti. Siyah beyaz tulumu ve kıpkırmızı çizmeleriyle dikkat çeken Güneş, elinde Türk Bayrağı ile sahneye çıkarak 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Büyük alkış toplayan sanatçı, konserine en sevilen şarkılarının yanı sıra Atatürk'ün sevdiği Yemen Türküsü, Vardar Ovası gibi eserlerle devam etti. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden 2 saat sahnede kalan İzmir'li sanatçı Burcu Güneş, İzmir Marşı ile konserine son verdi.