Büyü... 13 YIL SONRA İKİNCİSİ BEYAZPERDEDE!

Türk korku filmlerinin efsanesi Büyü 13 yıl aradan sonra ikincisi ile geliyor.

Filmin afişi ve fragmanı korku dolu sahneleriyle sinema salonlarında yerini aldı.

İlki 2004 yılında vizyona giren ve yarım milyonu aşkın seyirciye ulaşan “Büyü”, devam filmiyle 23 Haziran’da sinemaseverler ile beyazperdede buluşacak!

Çekimleri İzmir ve Ödemiş’te gerçekleştirilen “Büyü 2”nin senaryosu ilkinde de olduğu gibi Servet Aksoy ve Şafak Güçlü imzalı.

Sea Film, Servet Aksoy ve Ebru Aksoy yapımcılığında vizyona girecek olan filmin afişi ve fragmanı da hazır.