BVS GROUP İFTARINDA YILDIZ YAĞMURU

BVS Group Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız ve Yönetim Kurulu Yardımcısı Vahit Yıldız önceki akşam Ataköy'deki Nossa Costa'da yıllarca unutulmayacak bir iftar daveti verdi.

İş, Cemiyet ve Sanat Dünyası bu iftarda buluştu!

Davet; iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi…

Ayhan Aşan’ın ilahileri eşliğinde, semazen gösterisiyle başlayan ve yaklaşık 1000 kişinin katıldığı iftar davetinde Sevim Emre- Orhan Gencebay, Funda Arar, Kubat, Oktay Kaynarca, İskender Doğan, Murat Kurşun, Hakkı Bulut, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Nuri Alço, Tuğba Ekinci, Aslı Hünel, Faruk Tuncel, Aysun Kaya, Çelik, Selçuk Ural, Devran İskender, Nur Ertürk, İzzet Yıldızhan, Bahar Gelir, Dilan Çıtak, Levent Dörter, Hasan Yıldırım, Burçin Birben, Hüseyin Tatlıses, Tarık Mengüç, Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul, Koray Güler ve Jale Parıltı, Zihni Cinan ve Yeliz gibi tanınmış sanatçılar katıldı.

İŞTE İFTAR DAVETİNDEN HİÇ BİR YERDE GÖREMEYECEĞİNİZ GÖRÜNTÜLER...

Sunuculuğu ve sahne yönetimini Ayhan Aşan’ın üstlendiği gecede; İş dünyası ve cemiyet hayatını Yüksel Mermer, Behzat Şenyıldız, Celal Kahraman, Sabri Yiğit, Mustafa Kefeli, Arzu -Mehmet Aslan, Prof. Esfender Korkmaz, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sabri Yiğit, Necati Demirkol, Deniz Özdaş, Erkan-Sibel Selah, Mehmet –Zühre Dalmaz, Ahmet San, Erkan Özerman, Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, Doç Dr. Ali Durmuş, Şahin Özer, Meral-İnci Aras, Dilek Azaphan, Atilla Kesler, Fikret Orman, Cemil Turan, , Hami Mandıralı, Güvenç Kurtar, Emekli general Necdet Müldür, SAaffet Çerçi gibi değerli isimler temsil ettiler…

Son derece neşeli geçen iftar yemeğinde basın dünyasından Hürriyet Gazetesi Genel Koordinatörü Fikret Ercan, Magazinkolik Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, Quality Dergisi sahibi Salih Keçeci, Klass Magazin Dergisi sahibi Muammer Kapucuoğlu, Bonjour Dergisi Sahibi Burhan Akdağ ve TRT yapımcısı Kenan Çınar ilk göze çarpan isimlerdi…

GECEDEN ÇOK İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Bütün sanatçıların tek tek sahneye çıkıp, en güzel eserlerini seslendirdiği gece ilerleyen saatlere kadar devam ederken, geceyi noktalayanlar, “Allah kabul etsin ve devamını nasip etsin” şeklindeki dualarla Nossa Cossa’dan ayrıldılar…