Çağatay Akman... "SENSİN BENİM EN DERİN KUYUM"!..

Çağatay Akman'ın yeni şarkısı 'Sensin benim En Derin Kuyum', 9 Haziran'da dünya çapında çok sayda digital platformda yerini alıyor.

18 Yaşındaki genç sanatçı Akman, 12 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan 'Gece Gölgenin Rahatına Bak'la yakaladığı başarıyı bu yeni şarkısıyla da sürdürmeyi hedefliyor.

'Sensin benim En Derin Kuyum' şarkısının sözleri, Çağatay Akman ve Ahmet Hatipoğlu'na ait. Müzikte ise yine aynı ikilinin imzası var.

Ayrıca, şarkıda Almanya'da yaşayan müzisyen Muhabbet'e (Murat Esen) ait bir semple (melodi), telifi ödenerek kullanıldı.

Aranjesi Volkan Sönmez tarafından yapılan şarkıya, yönetmen Yekta Özbilen tarafından geçtiğimiz günlerde Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasında klip çekildi.

Şarkının videosu ise , şarkının yayına gireceği gün olan 9 Haziran'da 2645 Records YouTube kanalında yayınlanacak.

İŞTE ÇAĞATAY AKMAN'IN "SENSİN BENİM DERİN KUYUM" İSİMLİ ŞARKISI...