Çağatay Ulusoy... BULGARİSTAN GENÇLERİNİN FENOMENİ OLDU!..

TV dünyasında fenomen haline gelen başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı "Med-Cezir" dizisi Bulgaristan'da da büyük bir ilgiyle izleniyor.

Medcezir'in 2.sezonu 5 Temmuz'da Bulgaristan'da izleyicileri ile buluşuyor. Geçen yıl ilk sezonu milyonlarca izleyici tarafından seyredilen Medcezir beraberinde Çağatay Ulusoy'a da Bulgaristan'da büyik bir hayran kitlesini beraberinde getirdi.

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya Bulgar izleyicilerin kalbini fethederek küçümsenemeyecek sayıda hayran kitlesinin sahibi oldu.. Tüm fanların sabırsızlıkla beklediği dizi Bulgaristan'ın en başarılı dizilerinin başında geliyor.

Bulgar fanlar Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya için bir sürpriz yapmaya karar verdi. Bu sürprizin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu bile.

Çağatay Ulusoy'un Bulgar hayranı bir genç kızın sosyal medya da paylaşımları büyük ilgi gördü ve " 2. sezon başlıyor , çok heyecanlıyım, Çağatay Bulgaristan seni bekliyor " diyerek duygularını takipçileri ile paylaştı.

İŞTE BULGARİSTAN'DA ÇAĞATAY ULUSOY ÇILGINLIĞI

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