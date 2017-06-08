Çağlar Çorumlu... "GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW" KADROSUNDAN AYRILIYOR MU?..

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, Çağlar Çorumlu'nun 'Güldür Güldür Show'u bıraktığı ve yeni sezonda kadroda yer almayacağı yazdı.

Mesut Yar yazısında, Çağlar Çorumlu'nun yeni adresinin Gülse Birsel’in yeni dizisi olduğunu açıkladı

İŞTE MESUT YAR'IN O YAZISI:

"Güldür Güldür Show (Show TV) sezonu iyi geçirdi.

Ancak önümüzdeki sezonda işin lokomotif oyuncularından Çağlar Çorumlu kadroda olmayacakmış...

Programın en sevilen karikatür karakteri Şevket Hoca’ya hayat veren oyuncu dün ilk kez bu köşeden okuduğunuz Gülse Birsel’in yeni dizisi için el sıkışanlar arasındaymış...

Hâl böyle olunca yeni adresi de belli olmuş durumda. 7 Numara isimli diziden beri kendisini izleten başarılı oyuncuya yaptığı tercihte mutluluklar diliyorum...

Yüzümüzü güldürmeye devam etmesi temennisiyle!