Can Bonomo... ŞİİR YARIŞMASINDA ÖDÜL ALDI!..

Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Yunus Emre Şiir Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, yarışmaya '' Dar Sokak '' şiiri ile katılan Can Bonomo'nun oldu.

Toplamda 273 şiirin yarıştığı ve şairin isminin paylaşılmadığı yarışmaya Kara mahlası ( takma ad ) ile katılan ve ödül alan Can Bonomo, Jüri Özel Ödülü ile söz yazarlığı ve şiir konusundaki başarısına bir yenisini ekledi.

Eskişehir Sanat Derneğinin Yunus Emre'yi anmak için düzenlediği yarışmaya katılan şiirler Cengiz Ersöz, Şehabeddin Tosuner, Güngör Kibaroğlu ve Erkan Katarcı'nın süzgecinden geçerek ödüllendirildi.

Şiir kitapları en çok satanlar arasına girdi !

Türkiye'de en çok satan kitaplar arasına giren Delirmek Belirmektir ve Şu Sevdalar Tevatürü isimli iki şiir kitabı çalışması ile şairlik alanındaki yeteneğini ortaya koyan sanatçı, aldığı ödülden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Can Bonomo, çalışmalarına devam ettiği üçüncü şiir kitabını okuyucu ile buluşturmak için hazırlanıyor.