  • BIST 114.166
  • Altın 157,854
  • Dolar 3,8281
  • Euro 4,4405
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
  • Stella Maxwell... ÜSTSÜZ POZLARIYLA NEFESLERİ KESTİ!..
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • Stella Maxwell... ÜSTSÜZ POZLARIYLA NEFESLERİ KESTİ!..
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!

Can Bonomo... ŞİİR YARIŞMASINDA ÖDÜL ALDI!..

»
Can Bonomo... ŞİİR YARIŞMASINDA ÖDÜL ALDI!..
Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Yunus Emre Şiir Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, yarışmaya '' Dar Sokak '' şiiri ile katılan Can Bonomo'nun oldu.

Toplamda 273 şiirin yarıştığı ve şairin isminin paylaşılmadığı yarışmaya Kara mahlası ( takma ad ) ile katılan ve ödül alan Can Bonomo, Jüri Özel Ödülü ile söz yazarlığı ve şiir konusundaki başarısına bir yenisini ekledi.

Eskişehir Sanat Derneğinin Yunus Emre'yi anmak için düzenlediği yarışmaya katılan şiirler Cengiz Ersöz, Şehabeddin Tosuner, Güngör Kibaroğlu ve Erkan Katarcı'nın süzgecinden geçerek ödüllendirildi.

Şiir kitapları en çok satanlar arasına girdi !

Türkiye'de en çok satan kitaplar arasına giren Delirmek Belirmektir ve Şu Sevdalar Tevatürü isimli iki şiir kitabı çalışması ile şairlik alanındaki yeteneğini ortaya koyan sanatçı, aldığı ödülden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Can Bonomo, çalışmalarına devam ettiği üçüncü şiir kitabını okuyucu ile buluşturmak için hazırlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nesrin Cavadzade... ŞARAP KADEHİYLE MAHALLE TURU!..06 Kasım 2017 Pazartesi 12:15
  • Saadet Işıl Aksoy... ANNE KIZIN SİİRT MUTFAĞI KEYFİ!..06 Kasım 2017 Pazartesi 12:00
  • TRT'nin Acı Kaybı... DERYA KAYA, KALBİNE YENİK DÜŞTÜ!06 Kasım 2017 Pazartesi 11:15
  • Burcu Esmersoy... "AYLIK PARFÜM HARCAMAM 10 BİN TL"!..06 Kasım 2017 Pazartesi 10:00
  • Gülben Ergen... ESKİ EŞİNİN ASİSTANI İTİRAF ETTİ!05 Kasım 2017 Pazar 17:58
  • Deniz Seki... ARADIĞI HUZURU KUTSAL TOPRAKLARDA BULDU!05 Kasım 2017 Pazar 13:00
  • Gülse Birsel... 'CEM YILMAZ İLE REKABET ETMEM!'05 Kasım 2017 Pazar 12:34
  • Gülben Ergen... SORUŞTURMA DOSYASI MEDYAYA SIZDI!04 Kasım 2017 Cumartesi 20:00
  • Leman Sam... PORNO YORUMU OLAY OLDU!04 Kasım 2017 Cumartesi 19:21
  • Seren Serengil... 100 BİN TL 'LİK TAZMİNAT DAVASI!04 Kasım 2017 Cumartesi 11:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti