Canavar Gibi... ŞEVKET ÇORUH'U HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!..

Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği ve Şevket Çoruh’un “Frankeinstein” olduğu “Canavar Gibi” filminin kamera arkasından daha önce yayınlanmamış kareler gün yüzüne çıktı.

Başrollerinde Şevket Çoruh ile Ayçin İnci’nin yer aldığı fantastik komedi filmi “Canavar Gibi” filminin çekimleri geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu sezonun iddialı fantastik komedisi “Canavar Gibi”nin ilk kez paylaşılan kamera arkası görüntüleri de yayınlanmaya başladı. Hayli eğlenceli anların yer aldığı fotoğraflarda, Şevket Çoruh’un kadın kılığına girdiği görüntüler ise dikkat çekti. HALİL SEZAİ VE GÖKHAN TÜRKMEN KONUK OYUNCU... Filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Nazlı Tosunoğlu ve Tolga Yüce yer alırken, ünlü şarkıcılar Halil Sezai ve Gökhan Türkmen de filmin konuk oyuncuları oldu. “Canavar Gibi”, Ekim ayında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.