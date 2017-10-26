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Candan Erçetin... GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SAHNEDEYDİ!..

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Candan Erçetin... GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SAHNEDEYDİ!..
Candan Erçetin, 23 Ekim Pazartesi akşamı, geleceğin hekimleri için sahnedeydi.

Her yıl 50 yeni  öğrencinin tıp eğitimi alarak doktor olmalarını sağlayan Lokman Hekim Sağlık Vakfı, bu yılki burs gelirini Candan Erçetin konserine bilet alan bağışçılarla sağladı. Zorlu PSM’de gerçekleşen bu özel geceye ilgi büyüktü.

Türkiye’nin güçlü yorumcusu Erçetin, söylediği en sevilen şarkılarıyla eğitime destek oldu. Geceye medya, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yanısıra, daha önce bu bursu alarak eğitimlerini tamamlamış doktorlar da katıldı.

Candan Erçetin 2 saat sahnede kalarak, geleceğin hekimlerine destek vermek isteyen bağışçılara unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.

31 YIL ÖNCE GECEKONDU MAHALLESİNDE KURULDU, 700 000 HASTAYA ÜCRETSİZ BAKILDI!

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Gül Akman “Bu gece bu salonda binlerce sevgi dolu sihirli yürek, yan yana, omuz omuza atıyor. Sadece iyi niyet lazım az biraz da cesaret” diyerek 31 yıl önce o cesareti gösteren Lokman Hekim Sağlık Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Doktor Ayhan Tokgöz’ü sahneye davet etti.

Alkışlarla sahneye çıkan Tokgöz: “Değerli konuklar, değerli dostlarım hoş geldiniz. Hikayemiz 31 yıl önce küçük bir kasabada başladı.

Başhekim olarak atandığım Gebze Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetine öylesine ihtiyaçları vardı ki duyarsız kalmadık, kalamadık. 3 arkadaşımla beraber çıktık yola.

236 000’i ücretsiz, yaklaşık 700 000 hastaya hizmet verdik. Ülkemizde bir gecekondu mahallesinde hastane inşa eden ilk sivil toplum kuruluşuyuz.

Uzun yıllar insan sağlığına yatırım yapan vakfımız artık sağlığın geleceği için çalışıyor, geleceğin hekimleri için. Aydınlık yüzlü doktorların yetişmesini sağlayan tüm çözüm ortaklarımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.  

GELECEĞİN HEKİMLERİNDEN ÇİÇEK!

Sahneye sırayla çıkan Ayhan Tokgöz, Canan Çelebi, Mehmet Yalçınkaya ve Genel Müdür Leyla Şeker konuşmalarının ardından çiçeklerini, Lokman Hekim Sağlık Vakfı bursları sayesinde şu anda tıp eğitimi alan Cihan Taş (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi), Naz Dursun (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi) ve Gökhan Altan (İstanbul Tıp Fakültesi), Ecem Kiracı’dan (İstanbul Tıp Fakültesi) aldı.

Gecenin finalinde bursiyerler sahneye çıkarak Candan Erçetin’e çiçek verdi ve hep birlikte “Memleketim” şarkısını seslendirdiler.

Konserin tüm geliri 1986’dan bu yana, binlerce hastaya ücretsiz sağlık hizmeti vermiş ve halen ekonomik yoksunluk içerisinde eğitimlerini sürdürmekte olan yüzlerce öğrencinin tıp fakültelerinde eğitim görebilmeleri için burs veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na ve dolayısıyla geleceğin hekimlerine bağışlanacak.

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