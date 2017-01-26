Caner Erkin... OĞLUNUN VELAYETİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR!

Oğlunun annesi eski eşinin icra takibi başlatması üzerine, Caner Erkin de sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir cevap mesajı yayınlayarak Asena Atalay'ı adeta topa tuttu.

Asena Atalay ve Caner Erkin arasındaki gerilim gittikçe büyüyor. Asena Atalay'ın eski eşi, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin'e yönelik başlattığı icra takibi haberleri üzerine Caner Erkin sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir cevap mesajı yayınladı.

Caner mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtti ve "Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" dedi.



Asena Atalay'ın Caner Erkin'e yönelik toplam 451 bin 151 TL'lik icra takibi başlattığının haberini Türkiye dün hurriyet.com.tr'den öğrenmişti.

Asena Atalay'ın çocukları Çınar'ın 'ulaşım masrafı için 36 bin, müzik eğitimi için 24 bin' lira gibi istek listesiyle dikkat çeken icra listesine Caner'in itiraz hakkı bulunuyor.



Caner Erkin ise bu haber sonrasında, gece geç saatlerde İnstagram hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında Asena Erkin'in evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde çocuklarının zarar görmemesi için hukuki hakkını kullanmadığını belirten Caner Erkin, "Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım" yazdı.



Caner açıklamasının son kısmında Asena Erkin'in 'akıl sağlığından yoksun' ve 'menfaat ve çıkarları için sınır tanımayan' biri olduğunu da iddia ederek çocuğunun vekaletini almak için her türlü hukuki çabayı göstereceğini de belirtti.

İşte Caner Erkin'in o zehir zemeberek açıklaması;

"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.

Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım.

Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım.

Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip.

Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."





Asena Atalay, 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Aslen Antalya'lı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızıdır. Kendi otelleri var. Liseyi Denizli'de okudu. Liseden sonra İspanya'ya gitti.

İspanya’da 2,5 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye 2008 yılında döndü. Ankara, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme bölümünde okumaya başladı. Bilkent’te öğrenciyken evlenince İstanbul’a geldi okulu dondurdu.

Çocuğu olduktan sonra tekrar okumaya karar verip İstanbul, Beykent Üniversitesi Tekstil-Moda Tasarımı Bölümü’nde okumaya başladı.

“Ase88” adında kendi markasını yarattı. WhatsApp’tan ürün satmaya başladı. Ase88 açılımı şöyle: Ase onun adının kısaltılmışı, 88 de Caner’in forma numarası. Ayrıca İstinye’de “Asena 88” adlı bir mağaza açtı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Asena Erkin, Temmuz 2014 ayında Show TV’de iki hafta “Hey Canlı”nın sunucusu Özge Ulusoy’un yerine sunuculuk yaptı.

Asena Erkin (Atalay), 2009 yılında futbolcu Caner Erkin ile tanıştı 7 aylık flörtün ardından 18 Haziran 2010 tarihinde evlendiler. 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu.

2016 Ocak ayında eşi Caner Erkin boşanma kararı alarak oğlu ile birlikte evi terk etmiştir. 29 Ocak 2016 tarihinde boşandılar. Şu an magazin programı sunuculuğu yapıyor.