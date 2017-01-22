Caner Erkin... SOYADI TEPKİSİ!

Muhabirlerin eski eşine "Asena Erkin" demesine sinirlenen Caner Erkin: Boşandık bitti, artık Asena Atalay derseniz sevinirim..

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay ile 5.5 yıllık evliliğin ardından 29 Ocak 2016’da boşanmıştı.

Caner Erkin geçen cuma mahkemeden çıkan kararla yıllık yoksulluk nafakası olan 120 bin TL’yi de ödedi.

ASENA SORUSU CANER'İ SİNİRLENDİRDİ

2 Ocak’ta İtalya-Roma’da evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı Erkin önceki gün Etiler- Akmerkez’de görüntülendi. Caner Erkin eski eşiyle ilgili sorular karşısında gerildi.

"ARTIK ASENA ERKİN DEĞİL ASENA ATALAY DERSENİZ SEVİNİRİM"

Caner Erkin muhabirlerin “Eski eşiniz Asena Erkin’e 120 bin TL’yi ödediniz mi?” sorusu karşısında sinirlendi.

Caner “Eski eşimin soyadı artık değişti. Erkin yerine Atalay derseniz çok sevineceğim. Biz boşandık ve bitti. Evliyim, eşim yanımda” dedi.

Ünlü futbolcu daha sonra hayranları ile birlikte fotoğraf çektirdi. Bu sırada eşi Şükran Ovalı Erkin kendisini bekledi.