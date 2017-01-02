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Caner Erkin - Şükran Ovalı... ROMA'DA EVLENDİLER!

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Caner Erkin - Şükran Ovalı... ROMA'DA EVLENDİLER!
Genç oyuncu Şükran Ovalı ve bir süredir birlikte olduğu Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Roma’da evlendiler.

 Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı “Romona Keveza” marka bir gelinlik giyerken, Caner Erkin ise Fendi marka bir damatlık tercih etti.

Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise  Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.

İtalya’da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yı turladılar.

Şık ve sade bir törenle dünya evine giren çift, yakın arkadaşlarından oluşan on kişilik davetlilerle düğün yemeği yedi.  

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