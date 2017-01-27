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CANLI MÜZİK MEKANLARI TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

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CANLI MÜZİK MEKANLARI TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
İnternet çağına adapte olurken, yavaş yavaş mecraların üç boyutludan sanala dönüştüğünü gözlemliyoruz. Bu sefer, canlı müzik dinleme kültürü tehlikede... Veya, bakış açısına bağlı olarak, sanal müzik mekanları revaçta.

İnternet çağında olduğumuza şüphe yok. Artık alışverişimizi de sanal yapıyoruz, kendi sinemamızı, spor salonumuzu da internet vesilesiyle evlerimizde kuruyoruz. İnternet çağına adapte olurken, yavaş yavaş mecraların üç boyutludan sanala dönüştüğünü gözlemliyoruz. Bu sefer, canlı müzik dinleme kültürü tehlikede...

Veya, bakış açısına bağlı olarak, sanal müzik mekanları revaçta.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Boiler Room isimli internet sitesi üzerinden yayın yapan bir platform, dünyanın ilk sanal müzik mekanını yarattığını duyurdu.

Bu, insanların, fiziksel olarak bir mekana gitmeden sevdikleri sanatçıları "konserdeymiş gibi" izleyebilmeleri anlamına geliyor.

Önemli müzik markaları ve grupları sanal gerçeklik ortamında sahne performanslarını yayınlamaya yönelik denemeler yapıyor.

 

Ancak bazıları için canlı müziği bizzat izlemenin yerini hiçbir şey tutmuyor.

İngiltere çapında küçük müzik mekanlarının tanıtımını yapan Sybil Bell sanal gerçekliğin gerçekle yarışamayacağını söylüyor.

Bell, "Kentin bir yerindeki mekana gitmenin romantik bir tarafı var. Bu dışarı çıkıp sevdiğiniz grup çalmaya başlayınca hissettiğiniz heyecanla ilgili. Bu elektiriği ekrandan alamazsınız" diyor.

Potansiyel bir gelir kaynağı

Mekanlara gelen insan sayısındaki azalma nedeniyle sanal gerçeklik potansiyel bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

İngiliz UK Music şirketinin raporuna göre, ülkedeki canlı müzik sahnesinden elde edilen gelir 924 milyon sterlinden 904 milyon sterline düşmüş durumda.

VRTGO uygulaması

Ekim ayında Avenged Sevenfold isimli grup Los Angeles kentinde sanal gerçeklikte bir konser verdi.

Evinde sanal gerçekliğe uygun yazılımı olanlar, 360 derece görüntülenebilen ve internet üzerinden yayınlanan bu konseri izleyebildi.

Bu konser Universal Music Grubu'nun (UMG) VRTGO uygulaması sayesinde gerçekleşti.

UMG'den Deborah Hyacinth "VRTGO, sanatçılarımızın kendi öykülerini anlatması ve dünyanın dört bir yanından hayranlarını davet ederek canlı performansları ve müzik videolarını deneyimlemesini sağlayan gerçekten kapsayıcı ve yaratıcı bir platform" diyor.

Yüz yüze gerçekleştirilen konserlerin, yakın bir zamanda son bulacağını kimse düşünmüyor ancak bazı sanatçılar sanal gerçekliği canlı deneyimin ekstra bir katmanı görüyor.

"Gelecek sanal gerçeklikte ama..."

İngiliz DJ Naughty Boy ise "Evinizde bir parti düzenleyip heyecan yaratabilirsiniz. Bunun bazı şeyleri bitireceğini sanmam çünkü izleyici ve sahnedeki gösteri arasındaki ilişki özeldir" diye konuşuyor ve ekliyor:

"Gelecek sanal gerçeklikte ama en iyi anlamıyla değil. Bizi daha az sosyal ve tembel yapıyor. Umarım gösteriler tek başına bir odada herkes evdeyken gerçekleşmez. Bu dinamikleri değiştirir. Bunun olmasına izin vermeyelim."

Kaynak: cnnturk.com
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