Cansel Elçin... BABASINI KAYBETTİ!

Cansel Elçin, kalp krizinden yaşamını yitiren babası 76 yaşındaki Nevzat Elçin’i memleketi İzmir’in Tire İlçesi’nde toprağa verdi.

Önceki gün fenalaşınca Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, Cansel Elçin’in babası Nevzat Elçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Baba Elçin, dün Paşa Camii’nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Acı haberi, Fransa’da ağabeyi Dinsel Elçin’i ziyaret ettiği sırada alan Cansel Elçin, ağabeyi ile birlikte ilk uçakla Türkiye’ye döndü. Tire’deki evlerinde eşi Pınar Apaydın Elçin ve ailesiyle birlikte taziyeleri kabul eden Cansel Elçin, cenazenin başında beklerken duygusal anlar yaşadı. Elçin, "Babamın beklenmedik ölümü hepimiz için sürpriz oldu. Büyük bir şok yaşadık. Mekanı cennet olsun" dedi.