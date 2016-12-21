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Cansu Taşkın... EVLİ İŞ ADAMINDAN AHLAKSIZ TEKLİF!..

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Cansu Taşkın... EVLİ İŞ ADAMINDAN AHLAKSIZ TEKLİF!..
Konuk olduğu programda evli bir iş adamından 200 bin TL'lik ahlaksız teklif aldığını belirten Cansu Taşkın, "Teklif gelince ben bir şok oldum, daha neler neler" şeklinde konuştu.

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programına katılan Cansu Taşkın, kendisiyle reklam aşkı yaşaması için bir iş adamının 200 bin TL teklif ettiğini söyledi.

"EVLİ OLDUĞU HALDE..."

Ünlü isim, "Bir iş adamı evli olduğu halde dergilere çıkmak için, ünlü olmak için benimle yemek yemek istedi. 'Sana şu kadar para verelim. Beraber bir yerde yemek yiyin görüntülenin' dediler" şeklinde konuştu.

"BEN BİR ŞOK OLDUM"

Aldığı teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Cansu Taşkın, "Teklif gelince ben bir şok oldum, daha neler neler... 200 bin TL civarı teklif etti. Sadece camianın içerisine girmek için verecek o parayı. Akşam yemeği yiyip görüntülenince ünlü olacak işte. Sonra da evli olduğu ortaya çıkacak falan..." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Taçlı bir güzel olan Cansu Taşkın, son dönemde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Birkaç yıl önce Best Model yarışmasına katılan ve hakkının yendiğini ileri sürerek gözyaşı döken 24 yaşındaki Taşkın bir süredir Türkiye'nin Instagram fenomeni olarak tanınıyor.

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