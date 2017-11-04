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Cebimdeki Yabancı... ÇEKİMLERİ BİTTİ!

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Cebimdeki Yabancı... ÇEKİMLERİ BİTTİ!
Oyuncu Serra Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı “Cebimdeki Yabancı” filminin çekimleri tamamlandı.

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız’dan oluşan oyuncu kadrosuyla yıla damgasını vurmaya hazırlanan “Cebimdeki Yabancı” filminin 3 hafta süren çekimleri tamamlandı.

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in yapımcıları arasında yer aldığı filmin senaryosunu Murat Dişli kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Özpetek sinemasının vazgeçilmez isimlerinden usta oyuncu Serra Yılmaz oturuyor.

2016 yılında ülkesinde gişe rekorları kıran bir İtalyan filminden beyazperdeye uyarlanan “Cebimdeki Yabancı”, başta cep telefonu olmak üzere insan hayatını ele geçiren teknolojinin, kadın-erkek ilişkileri üzerindeki etkisini çarpıcı bir dille anlatıyor. 

İstanbul’da gerçekleştirilen filmin çekim aralarında oyuncular hep birlikte keyifli anlar geçirdiler. Son sahnenin çekimi sonrasında ekip birbirini alkışlarla uğurladı.

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